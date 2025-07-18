СМИ: Планы США ввести пошлины на удобрения из РФ грозят ростом цен на продукцию

Инициатива президента США Дональда Трампа об установлении 100-процентных тарифов на импорт из России может привести к существенному удорожанию удобрений, в первую очередь мочевины, что, в свою очередь, отразится на стоимости кукурузы и сои. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на оценки экспертов и отраслевых аналитиков.

По данным издания, в 2024 году США закупили российских удобрений на сумму около $1,3 миллиарда, основную долю составили мочевина и аммиачная селитра. Особенно обеспокоенность вызывает аммиачная селитра, почти половина импорта которой приходится на Россию.

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Как пояснил аналитик S&P Capital Аллан Пикетт, производство этого вида удобрений ограничено, и быстрая переориентация на других поставщиков невозможна. По его словам, замена российских объемов может увеличить затраты американских фермеров на 30-40%, что неминуемо скажется на ценах конечной сельхозпродукции.

Издание отмечает, что фермеры, выращивающие сою и кукурузу, и так находятся под давлением из-за низких закупочных цен. По информации Института удобрений, до 15% затрат типичного фермерского хозяйства приходится на подкормку растений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Погожев
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