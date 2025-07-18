СМИ: Планы США ввести пошлины на удобрения из РФ грозят ростом цен на продукцию

Инициатива президента США Дональда Трампа об установлении 100-процентных тарифов на импорт из России может привести к существенному удорожанию удобрений, в первую очередь мочевины, что, в свою очередь, отразится на стоимости кукурузы и сои. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на оценки экспертов и отраслевых аналитиков.

По данным издания, в 2024 году США закупили российских удобрений на сумму около $1,3 миллиарда, основную долю составили мочевина и аммиачная селитра. Особенно обеспокоенность вызывает аммиачная селитра, почти половина импорта которой приходится на Россию.