Ракова рассказала о высоких баллах выпускников предпрофессиональных классов на ЕГЭ

Более 35% выпускников предпрофессиональных классов Москвы набрали свыше 220 баллов на ЕГЭ в сумме по трем предметам, которые необходимы для поступления в выбранные вузы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что большую роль в подготовке выпускников к экзаменам играют предпрофессиональные классы. Так, у ребят, обучавшихся в таких классах, результаты выше средних не только по Москве, но и по другим городам России. Более 35% из них набрали свыше 220 баллов по трем предметам. Более того, около 25% всех стобалльников являются выпускниками предпрофессиональных классов.