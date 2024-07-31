Ракова рассказала о высоких баллах выпускников предпрофессиональных классов на ЕГЭ

Более 35% выпускников предпрофессиональных классов Москвы набрали свыше 220 баллов на ЕГЭ в сумме по трем предметам, которые необходимы для поступления в выбранные вузы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что большую роль в подготовке выпускников к экзаменам играют предпрофессиональные классы. Так, у ребят, обучавшихся в таких классах, результаты выше средних не только по Москве, но и по другим городам России. Более 35% из них набрали свыше 220 баллов по трем предметам. Более того, около 25% всех стобалльников являются выпускниками предпрофессиональных классов.

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Ракова рассказала, что вузы страны также добавляют баллы выпускникам за призовые места на конкурсах и конференциях.

В среднем ученики предпрофессиональных классов получили за один экзамен на девять баллов больше, чем остальные школьники. В таких классах ученики изучают профильные предметы на углубленном уровне, примерно пять-семь, а то и десять часов в неделю. Также дети проходят спецкурсы и профориентацию. Это позволяет им в будущем стать успешными студентами лучших вузов страны, а после — востребованными специалистами.


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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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