Ракова рассказала о высоких баллах выпускников предпрофессиональных классов на ЕГЭ
Более 35% выпускников предпрофессиональных классов Москвы набрали свыше 220 баллов на ЕГЭ в сумме по трем предметам, которые необходимы для поступления в выбранные вузы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что большую роль в подготовке выпускников к экзаменам играют предпрофессиональные классы. Так, у ребят, обучавшихся в таких классах, результаты выше средних не только по Москве, но и по другим городам России. Более 35% из них набрали свыше 220 баллов по трем предметам. Более того, около 25% всех стобалльников являются выпускниками предпрофессиональных классов.
Ракова рассказала, что вузы страны также добавляют баллы выпускникам за призовые места на конкурсах и конференциях.
В среднем ученики предпрофессиональных классов получили за один экзамен на девять баллов больше, чем остальные школьники. В таких классах ученики изучают профильные предметы на углубленном уровне, примерно пять-семь, а то и десять часов в неделю. Также дети проходят спецкурсы и профориентацию. Это позволяет им в будущем стать успешными студентами лучших вузов страны, а после — востребованными специалистами.
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