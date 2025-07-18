В Брянске умер участник ВИА «Стожары» Алексей Никольский

В Брянске на 65-м году жизни скончался артист вокально-инструментального ансамбля «Стожары» Алексей Никольский. О его смерти сообщили в Telegram-канале Брянской областной филармонии.

В учреждении охарактеризовали музыканта как талантливого исполнителя, любимца публики и отзывчивого коллегу.