В Брянске умер участник ВИА «Стожары» Алексей Никольский

В Брянске на 65-м году жизни скончался артист вокально-инструментального ансамбля «Стожары» Алексей Никольский. О его смерти сообщили в Telegram-канале Брянской областной филармонии.

В учреждении охарактеризовали музыканта как талантливого исполнителя, любимца публики и отзывчивого коллегу.

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Там выразили соболезнования близким и подчеркнули, что доброта, оптимизм и музыкальный дар Никольского навсегда останутся в памяти его друзей и зрителей.

Прощание с артистом пройдет 19 июля в 12:00 в Траурном зале Брянской городской больницы №1, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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