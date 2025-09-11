Учителя предложили отменить тест по русскому языку для детей-мигрантов
Тестирование детей на знание русского языка является незаконным барьером для поступления в школу, заявил НСН Всеволод Луховицкий.
Даже родившиеся в России носители языка не смогут сдать современные тесты для зачисления в школу, рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН. Он уверен, что детей мигрантов нужно интегрировать в общество с помощью финансирования государственных программ, а не относиться к ним предвзято,
Рособрнадзор сообщил, что 87% детей мигрантов не смогут быть зачислены в российские школы. Уточняется, что за апрель-август документы в школы были поданы на 23,6 тысячи детей, у которых иностранное гражданство. Только 8,2 тысячи из них были допущены к тестированию на знание русского языка, а у остальных возникли проблемы с документами. Луховицкий посчитал такой барьер незаконным.
«Сами по себе дополнительные требования сдачи таких экзаменов являются нарушением конституционного права любого ребенка, законно находящегося на территории России. Стоит задуматься, какими мерами государство и общество может вернуть этим детям их законное право на образование. Те тесты, которые дети должны были пройти, вызывают у лингвистов массу вопросов. Наш профсоюз “Учитель” планирует предложить пройти эти проверки детям, гражданам России, носителям русского языка. Я не уверен, что они все сдадут их с такими требованиями и с проходным баллом как там», — указал он.
Институт содержания и методов обучения (ИСМО) им. В. С. Леднева выпустил отдельные рекомендации для учителей, как правильно обучать таких школьников. Он предусматривает погружение в языковую среду и индивидуальное обучение. Об этом сообщает газета «Ведомости». Луховицкий предложил альтернативный вариант.
«Если ребенка принять в школу, то он за месяц научится говорить, если к нему не будет у учителей предвзятого отношения. Просто потому, что ему надо общаться со своими одноклассниками. Необходимо создать среду для свободного общения. Для этого нужно финансирование отдельной государственной программы по адаптации не только детей-мигрантов, но и приехавших из разных республик России, которые тоже могут далеко не всегда хорошо знать русский язык. Для них это должно быть безусловно бесплатным. Почему они не выучили язык, если законно находятся здесь? Это вопрос только к организации обучения, к детским садам и социуму», — подчеркнул он.
Ранее Луховицкий рассказал НСН, кого коснутся новые нормы Минпросвещения по домашнему заданию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каллас: Конфликт на Украине продлится еще пару лет
- ВСУ атаковали территорию школы в запорожской Васильевке
- Учителя предложили отменить тест по русскому языку для детей-мигрантов
- В закрытии ресторанов Эмина Агаларова не увидели политических причин
- Гладков: Белгород атаковал 41 беспилотник ВСУ
- В Мехико при взрыве автоцистерны погибли четыре человека, 90 пострадали
- Кинотеатры: Идея Певцова о госконтроле проката уничтожит индустрию
- В Индонезии заявили о готовности к товарищескому матчу с футбольной сборной РФ
- Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности
- Кандидат в главы временного кабмина Непала назвала срок проведения выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru