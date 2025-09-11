Даже родившиеся в России носители языка не смогут сдать современные тесты для зачисления в школу, рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН. Он уверен, что детей мигрантов нужно интегрировать в общество с помощью финансирования государственных программ, а не относиться к ним предвзято,



Рособрнадзор сообщил, что 87% детей мигрантов не смогут быть зачислены в российские школы. Уточняется, что за апрель-август документы в школы были поданы на 23,6 тысячи детей, у которых иностранное гражданство. Только 8,2 тысячи из них были допущены к тестированию на знание русского языка, а у остальных возникли проблемы с документами. Луховицкий посчитал такой барьер незаконным.