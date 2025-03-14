Рособрнадзор: Дети мигрантов должны сдать тест по русскому языку минимум на три балла
Дети мигрантов должны сдать тест на знание русского языка хотя бы на три балла, чтобы учиться в российских школах. Об этом сообщается в Telegram-канале Рособрнадзора.
Тестирование будет проводиться с 1 апреля. Успешное прохождение теста будет считаться подтверждением требований к знанию русского языка у детей иностранцев.
Ранее Минпросвещения разработало проект, согласно которому мигрантов, чьи дети не сдали тест на знание русского языка и не поступили в школу, могут привлечь к административной ответственности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru