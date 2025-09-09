В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам перевозить в РФ свои семьи

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить в РФ членов своих семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты предложили МВД собирать деньги с неработающих мигрантов

Авторами инициативы являются глава и депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, Олег Нилов, Яна Лантратова, Андрей Кузнецов и Михаил Делягин.

По их мнению, ввод такого запрета позволит снизить миграционный приток минимум на 15%, что «уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и соцобеспечение».

Отмечается, что нормы законопроекта не будет распространяться на граждан Белоруссии и высококвалифицированных иностранных специалистов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты разрабатывают новые законодательные меры в сфере миграционной политики, сообщает RT.

