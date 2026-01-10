Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января

Совет Безопасности ООН проведет заседание по украинской тематике 12 января. Об этом сообщается в расписании СБ.

Отмечается, что повестка встречи - «поддержание мира и безопасности на Украине».

Заседание пройдет в понедельник в 15:00 (23:00 мск).

Ранее Совбез ООН провел встречу по ситуации в Венесуэле. Как отмечал глава МИД республики Иван Хиль, мир встал на сторону Каракаса, признав операцию США в Венесуэле противоречащей международному праву.

