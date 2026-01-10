Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
10 января 202608:57
Совет Безопасности ООН проведет заседание по украинской тематике 12 января. Об этом сообщается в расписании СБ.
Отмечается, что повестка встречи - «поддержание мира и безопасности на Украине».
Заседание пройдет в понедельник в 15:00 (23:00 мск).
Ранее Совбез ООН провел встречу по ситуации в Венесуэле. Как отмечал глава МИД республики Иван Хиль, мир встал на сторону Каракаса, признав операцию США в Венесуэле противоречащей международному праву.
