«Это средние нормы, на которые в идеале надо ориентироваться. Кому ориентироваться - не очень понятно. Теоретически - и учителям, и ученикам, и родителям. В реальности это касается учителей – насколько учитель (если это начальная школа, то один учитель) сможет соотнести задания по разным предметам и сделать задания подъемными для учеников. В каждой школе по-разному будут решать вопрос, каким образом разные учителя будут регулировать количество этих заданий. Этот вопрос невозможно решить сверху одним указом», - подчеркнул он.

По словам Луховицкого, как выполнять домашние задания – быстро или медленно, в один завод или в несколько, - решают уже сами дети и родители.

«Невозможно сказать, что совершенно разные дети будут выполнять задания за определенное время. Дети разные, и как они будут делать задание, это их дело. Никто не может сказать, что обязательно надо делать задание так-то и так-то», - заключил собеседник НСН.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что депутаты планируют обсудить в сентябре вопрос отмены домашних заданий для школьников на фоне чрезмерной нагрузки на них, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

