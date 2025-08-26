«Домашка для учителей»: Кого коснутся новые нормы Минпросвещения

Дети будут сами решать, как долго им выполнять домашние задания, а задача учителей – сделать их подъемными и соответствующими нормам, сказал в эфире НСН Всеволод Луховицкий.

Нормы Минпросвещения о времени выполнения домашнего задания в первую очередь касаются учителей, объяснил НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что его ведомство установило нормы, в соответствии с которыми первоклассники должны тратить на домашнее задание час, ученики вторых-третьих классов — полтора часа, а четвероклассники — два. Луховицкий разъяснил, кого и как это коснется.

«Синдром 7 сентября»: Онищенко предупредил о росте заболеваемости в школах
«Это средние нормы, на которые в идеале надо ориентироваться. Кому ориентироваться - не очень понятно. Теоретически - и учителям, и ученикам, и родителям. В реальности это касается учителей – насколько учитель (если это начальная школа, то один учитель) сможет соотнести задания по разным предметам и сделать задания подъемными для учеников. В каждой школе по-разному будут решать вопрос, каким образом разные учителя будут регулировать количество этих заданий. Этот вопрос невозможно решить сверху одним указом», - подчеркнул он.

По словам Луховицкого, как выполнять домашние задания – быстро или медленно, в один завод или в несколько, - решают уже сами дети и родители.

«Невозможно сказать, что совершенно разные дети будут выполнять задания за определенное время. Дети разные, и как они будут делать задание, это их дело. Никто не может сказать, что обязательно надо делать задание так-то и так-то», - заключил собеседник НСН.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что депутаты планируют обсудить в сентябре вопрос отмены домашних заданий для школьников на фоне чрезмерной нагрузки на них, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:УчителяШкольники

Горячие новости

Все новости

партнеры