Отдых за границей на Новый год подешевел для россиян на 5-10%

Стоимость отдыха россиян за рубежом в новогодние каникулы стала ниже на 5-10%. Об этом сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов РФ (АТАГ) Александр Брагин в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, выездные направления растут высокими темпами в первую очередь из-за укрепления рубля.

«Это нивелировало ежегодный рост цен, и в результате стоимость отдыха за границей по многим популярным направлениям снизилась на 5-10%», - указал Брагин.

От отметил, что бронирование средств размещения самостоятельными туристами за рубежом выросло в среднем на 40-45% по сравнению с минувшим годом. При этом число путешествий внутри России в период каникул увеличилось в среднем на 20-25%.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», в новогодние каникулы россияне предпочитают отдыхать внутри РФ, на такие направления приходится 88% от всех бронирований отелей и апартаментов. Еще 12% бронирований относятся к зарубежным направлениям.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что россияне стали меньше путешествовать из-за роста цен и высоких процентных ставок в банках.

