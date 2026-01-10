Юрист объяснил, какие переводы на карту попадут под подозрение ФНС

Федеральная налоговая служба отслеживает переводы средств на карту для выявления фактов неуплаты налогов. Об этом рассказал генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил эксперт, сами по себе переводы не означают нарушения, под подозрение попадают транзакции, которые выглядят, как оплата услуг либо получение арендной платы.

«Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход», — указал Мирзоев.

По его словам, подозрительными считают суммы, получаемые через определенные промежутки времени от одной компании. Такие переводы похожи на незадекларированные подработки.

Юрист напомнил, что за уклонение от налогов придется заплатить штраф в размере от 20 до 40% от недоплаченной суммы, и лучше легализовать доходы - например, посредством самозанятости.

Ранее стало известно, что клиенты крупных российских банков сталкиваются с блокировками операций и карт после переводов самому себе.

