Вопросы начала обучения и продолжительности учебного дня должны решаться школами и родителями. Если депутаты хотят что-то изменить, то пусть сперва пообщаются с учителями, рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН.



Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким предложили законопроект о фиксации пятидневной учебной недели для школьников и установлении времени начала занятий с 9 утра. Сейчас этот вопрос каждое учебное заведение решает самостоятельно, единственное ограничение — не раньше 8 утра. Казаков выступил за то, чтобы все так и осталось.