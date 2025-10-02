Учитель: Госдуме не нужно решать, когда просыпаться школьникам
Некоторые вопросы школы должны решать самостоятельно, без участия Госдумы, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Вопросы начала обучения и продолжительности учебного дня должны решаться школами и родителями. Если депутаты хотят что-то изменить, то пусть сперва пообщаются с учителями, рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН.
Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким предложили законопроект о фиксации пятидневной учебной недели для школьников и установлении времени начала занятий с 9 утра. Сейчас этот вопрос каждое учебное заведение решает самостоятельно, единственное ограничение — не раньше 8 утра. Казаков выступил за то, чтобы все так и осталось.
«Я считаю, что этот вопрос нужно регулировать не депутатам Госдумы, а самим учителям, коллективам и родительским сообществом. Есть школы, которые работают с восьми утра, кто-то с девяти. Это зависит от тех условий, в которых эта школа находится. Позже начинаются занятия там, куда отбирают детей со всего города, чтобы все успели добраться. В селах начинаются занятия раньше, если нет подвоза детей из соседних мест. Решать все однообразно неправильно. Депутаты не должны этим заниматься», — указал он.
Казаков добавил, как именно депутаты могут помочь школьникам.
«Все заканчивают учебу по-разному. Сейчас есть школы, где учеба завершается в шесть часов вечера, а в обычных в два-три часа дня. Где-то существует формат обучения в две смены, там весь вечер ученики находятся. Помимо уроков, ребята еще делают домашние задания, а в старших классах почти у всех уже есть репетиторы, и идет подготовка к вузам. У них не остается времени просто погонять в футбол во дворе с друзьями. Им нужно создать условия для этого. Депутаты заняты сейчас не тем, чем нужно. Пусть посоветуются с учителями, они подскажут, что надо сделать в первую очередь», — заключил он.
Ранее преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг пожаловалась НСН на непомерную нагрузку среди учителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СПЧ назвал недопустимым непосещение школ в РФ детьми мигрантов
- Священник заявил, что телефоны «утилизируют» дурную энергию школьников
- В туриндустрии развеяли мифы об опасной и бедной Африке
- Названы причины, почему украинская ПВО не справляется с российскими ракетами
- Сборная мира КХЛ не примет участие в Кубке Первого канала 2025
- Юристы и водители: К 2030 году ИИ «сократит» 9% мирового рынка труда
- «Себе в ноги не стреляют»: Почему посылки из Китая застряли в Казахстане
- В России призвали развивать охотничью отрасль в ответ на повышение сборов
- Учитель: Госдуме не нужно решать, когда просыпаться школьникам
- Продюсер Бачурин раскрыл секрет успешной фолк-музыки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru