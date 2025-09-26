«На качество всегда влияет наличие кадров в школе. Учитель должен быть здоровый, отдохнувший, вменяемый. Если у нас учителя на двух ставках работают, то какого мы качества ждем? А теперь еще и классное руководство такое, что учителем работать некогда. Если ребенок с репетитором не поработал, то качество, соответственно, упало. А в школе учителю некогда каждым ребенком заниматься. Ситуация в плане загруженности учителей стала хуже. Нужно серьезно разгрузить учителей русского языка и литературы, у которых совершенно непомерная и несопоставимая с другими предметниками нагрузка. Во-первых, на учителях русского языка и литературы огромная ответственность - мы готовим ко всем экзаменам. Во-вторых, надо много читать, а для этого нужно время. В-третьих, огромная проверка, за которую учителю не платят. Коллеги считали, что час проверки стоит 50 рублей. Мы слепнем даром. Когда учитель слепнет даром, он привыкает относиться к этому как к бесплатной работе. Значит, коррекционной работы тоже меньше», - рассказала она.

Согласно данным ФИПИ, наибольшие трудности выпускники испытывали со знаками препинания в предложениях, слитным, дефисным и раздельным написанием слов разных частей речи, употреблением твердого и мягкого знаков, не и ни, букв ы — и после приставок, пишет «Парламентская газета».

Ранее межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что школьному учителю нужны не стимулы, а хорошая зарплата и нормальные условия труда. Также он отметил, что никто не сможет судить, каков вклад конкретного учителя в результаты конкретного ученика.

