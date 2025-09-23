Отмена домашнего задания по выходным приведет к тому, что у школьников будут пробелы в знаниях, они не смогут подготовиться к ЕГЭ и другим экзаменам, заявил НСН директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

В России предложили запретить шестидневку в школах. Суббота должна быть выходным днем у детей, чтобы они могли проводить это время в кругу семьи, считает депутат Сергей Миронов. Он также выступил против домашних заданий на выходных. Оболонский призвал депутатов перестать хайповать на этой теме.