Родители призвали депутатов перестать «хайповать» на теме «домашки» школьников
Отмена домашнего задания по выходным приведет к тому, что у школьников будут пробелы в знаниях, они не смогут подготовиться к ЕГЭ и другим экзаменам, заявил НСН директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.
В России предложили запретить шестидневку в школах. Суббота должна быть выходным днем у детей, чтобы они могли проводить это время в кругу семьи, считает депутат Сергей Миронов. Он также выступил против домашних заданий на выходных. Оболонский призвал депутатов перестать хайповать на этой теме.
«Политики могут делать предложения, но на основании экспертного мнения – педагогов, методологов. Хотелось бы слышать экспертов, на чем основаны такие заявления? Почему плохо делать домашние задания на выходных? Политики увлекаются хайпом сегодня. У учителей должна быть достойная заработная плата, тогда не будет вопросов к методологии. Учитель-профессионал знает, какая нагрузка должна быть у ребенка, какое домашнее задание. При этом не учиться в субботу – это разумно. Такой проблемы у нас уже нет. Если отменим домашку на выходных, сдадут ли ребята ЕГЭ тогда? Это же система», - пояснил он.
По его словам, дети будут выступать «против» домашки на выходных, но предусмотрена общая образовательная программа для всех.
«Спрашивать детей на этот счет странно. Ребята идут в школу за знаниями и навыками. Родители доверяют ребенка школе, а в школе есть учитель, который принимает адекватные решения, что задавать и как. Есть методология. Ребенок не хочет делать домашние задания? А как он сможет овладеть материалом по предмету? Я не уверен, что можно освоить программу без домашнего задания на выходных. Минпросвещения утверждает программу, это единый блок, он общий для всех. Это система знаний, нельзя вычеркивать из нее что-то просто так, после заявлений политиков», - добавил собеседник НСН.
Дополнительные инструкции для учителей к постановке домашнего задания лишь усложнят педагогический процесс, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
