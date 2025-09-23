Родители призвали депутатов перестать «хайповать» на теме «домашки» школьников

Директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский заявил НСН, что в России утверждена единая образовательная программа для всех, нарушение которой приведет к пробелам в знаниях детей. 

Отмена домашнего задания по выходным приведет к тому, что у школьников будут пробелы в знаниях, они не смогут подготовиться к ЕГЭ и другим экзаменам, заявил НСН директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

В России предложили запретить шестидневку в школах. Суббота должна быть выходным днем у детей, чтобы они могли проводить это время в кругу семьи, считает депутат Сергей Миронов. Он также выступил против домашних заданий на выходных. Оболонский призвал депутатов перестать хайповать на этой теме.

Треть школьников проводят за «домашкой» два часа в день
«Политики могут делать предложения, но на основании экспертного мнения – педагогов, методологов. Хотелось бы слышать экспертов, на чем основаны такие заявления? Почему плохо делать домашние задания на выходных? Политики увлекаются хайпом сегодня. У учителей должна быть достойная заработная плата, тогда не будет вопросов к методологии. Учитель-профессионал знает, какая нагрузка должна быть у ребенка, какое домашнее задание. При этом не учиться в субботу – это разумно. Такой проблемы у нас уже нет. Если отменим домашку на выходных, сдадут ли ребята ЕГЭ тогда? Это же система», - пояснил он.

По его словам, дети будут выступать «против» домашки на выходных, но предусмотрена общая образовательная программа для всех.

«Спрашивать детей на этот счет странно. Ребята идут в школу за знаниями и навыками. Родители доверяют ребенка школе, а в школе есть учитель, который принимает адекватные решения, что задавать и как. Есть методология. Ребенок не хочет делать домашние задания? А как он сможет овладеть материалом по предмету? Я не уверен, что можно освоить программу без домашнего задания на выходных. Минпросвещения утверждает программу, это единый блок, он общий для всех. Это система знаний, нельзя вычеркивать из нее что-то просто так, после заявлений политиков», - добавил собеседник НСН.

Дополнительные инструкции для учителей к постановке домашнего задания лишь усложнят педагогический процесс, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.


