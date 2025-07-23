Минпросвещения: Ученики младших классов должны учиться до 26 часов в неделю
Стало известно, сколько часов в неделю должны учиться школьники в младших классах, сообщает РИА Новости.
Министерство просвещения РФ определило, что с 1 сентября 2025 года объем нагрузки в первом классе составит 20–21 час в неделю, в 2, 3 и 4-м классах — 23–26 часов.
Точное количество часов будет зависеть от вариантов федеральных учебных планов.
России не нужно возвращаться к десятилетнему обучению в школах, так как это примитивный подход, который лишает общество должного уровня развития, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Брюс Уиллис почти потерял способность говорить, читать и ходить
- Минпросвещения: Ученики младших классов должны учиться до 26 часов в неделю
- МЧС: В результате пожара в жилом доме в Москве погиб человек
- СМИ: Евросоюз может ввести санкции против Украины из-за закона по НАБУ
- СМИ: США готовят ядерную инфраструктуру к новой холодной войне
- СМИ: Часть украинцев благодарна России за удары по ТЦК
- Пресс-секретарь Белого дома посоветовала «преступной семейке» Байденов заткнуться
- Пезешкиан согласился с утверждением, что у Ирана не должно быть ядерного оружия
- В Верховной Раде заявили, что на Украине происходит накопление гнева и отчаяния
- СМИ: Маск может вернуться в политику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru