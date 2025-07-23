Минпросвещения: Ученики младших классов должны учиться до 26 часов в неделю

Министерство просвещения РФ определило, что с 1 сентября 2025 года объем нагрузки в первом классе составит 20–21 час в неделю, в 2, 3 и 4-м классах — 23–26 часов.

Точное количество часов будет зависеть от вариантов федеральных учебных планов.

России не нужно возвращаться к десятилетнему обучению в школах, так как это примитивный подход, который лишает общество должного уровня развития, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

