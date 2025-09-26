«Наболтать не получится»: Почему школьники плохо сдают ЕГЭ по обществознанию
Результаты на экзамене зависят от таланта учителя, но большую часть ответственности несет на себе ученик, заявил НСН Дмитрий Лутовинов.
ЕГЭ — это командная работа педагога и школьника, но не всех возможно научить предмету, а многие еще и не хотят учиться, заявил учитель истории и обществознания, учитель года - 2022 Дмитрий Лутовинов в беседе с НСН.
Согласно данным ФИПИ, российские школьники не порадовали результатами на экзаменах по обществознанию. Этот предмет на ЕГЭ выбирают 40 процентов выпускников, но почти каждый четвертый получает ниже необходимого минимума. Средний балл в 2025-м году составил всего лишь 53,4 из 100. Проблемы у учеников вызывают как финансовые вопросы, так и юридическая отрасль. Лутовинов связал невысокие баллы с желанием получить среднее профессиональное образование (СПО).
«Обществознание выбирают как самый доступный предмет. Часто ребята либо идут в 10 класс не по своей воле, или у них низкие баллы для поступления в колледж. Тогда они рассчитывают “посидеть-пересидеть” два года. Что в таком случае сдавать? Точно не профильную математику. Физику, химию ребенок тоже не сдаст. Литературу или историю? Это тоже что-то на сложном уровне. Вот и остается обществознание, "хоть что-то я там понимаю". Хотя это иллюзия, потому что предмет сложный. Из-за этого получение СПО может быть только труднее. Это и есть одна из причин низких баллов», — указал он.
Учитель добавил, что ответственность за результат несут как ученик, так и педагог.
«Обществознание в школах преподается хорошо. Нельзя сказать, что везде стали хуже преподавать предмет, это невозможно. Здесь многое зависит от самого учителя и от ученика. Во-первых, насколько преподаватель талантлив, профессионален, заинтересован в результате. Во-вторых, к сожалению, не всех можно научить любому предмету на 100%. Не получится просто наболтать что-нибудь про право и государственную систему. Из-за этих иллюзий ребята могут должным образом не готовиться к ЕГЭ. Часто еще бывает, что школьники учатся не очень хорошо, а в 10-й класс школы взять их обязаны. Конечно же, они не достигают высоких результатов», — подчеркнул он.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин объяснил в пресс-центре НСН, почему «обществознание» стало самым провальным предметом на ЕГЭ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Слепнут даром: Учителя русского и литературы пожаловались на непомерную нагрузку
- В Луганске предотвращено покушение на офицера Росгвардии
- «Наболтать не получится»: Почему школьники плохо сдают ЕГЭ по обществознанию
- В Смоленской области после ДТП сошли с рельсов 18 вагонов с ГСМ
- Путин: Россия добивается успехов по всем направлениям
- В Псковской области произошел взрыв на железной дороге
- Пять человек пострадали в ДТП в Иркутской области
- Бомбоубежище не поможет: В РФ ответили Трампу и Европе на угрозы
- Чемпион мира и Европы футболист Бускетс завершит карьеру
- СМИ: Экс-депутата Напсо объявили в розыск по делу об изнасиловании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru