ЕГЭ — это командная работа педагога и школьника, но не всех возможно научить предмету, а многие еще и не хотят учиться, заявил учитель истории и обществознания, учитель года - 2022 Дмитрий Лутовинов в беседе с НСН.



Согласно данным ФИПИ, российские школьники не порадовали результатами на экзаменах по обществознанию. Этот предмет на ЕГЭ выбирают 40 процентов выпускников, но почти каждый четвертый получает ниже необходимого минимума. Средний балл в 2025-м году составил всего лишь 53,4 из 100. Проблемы у учеников вызывают как финансовые вопросы, так и юридическая отрасль. Лутовинов связал невысокие баллы с желанием получить среднее профессиональное образование (СПО).