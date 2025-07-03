Он отдельно отметил малое число сдающих ЕГЭ по географии и некоторые иностранные языки, в частности, китайский, французский и испанский. Депутат добавил, что интерес к физике растет.

«Физику выбрали на семь тысяч больше школьников. Это свидетельство роста престижности инженерного образования. Средний балл - 62. Количество провалов по физике увеличилось на 2% и составило около 4%. Биологию выбрали в этом году на восемь тысяч человек больше. Средний балл - 54,5. Число провалов составляет порядка 17%. Информатику выбрали для сдачи на ЕГЭ на шесть тысяч школьников больше, чем годом ранее. Средний балл - 56, число провалов - более 19,5%. Географию сдавали всего 17 тысяч человек. Средний балл - 55, количество провалов - более 7%. В этом году на ЕГЭ по английскому языку ходили 75 тысяч выпускников. Немецкий выбрали 500 человек, испанский - 145, французский - 400, китайский - 217 человек», - добавил эксперт.

КАК ПОЛУЧИТЬ СТО БАЛЛОВ

Ранее выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина, набравшая максимальные 400 баллов на ЕГЭ, рассказала РИА Новости, что при подготовке к экзаменам не посещала репетиторов, а проходила онлайн-курсы. Выпускница отметила, что помимо ЕГЭ она готовилась к олимпиадам, однако также оставалось время и на хобби.

Зачастую школьникам нужны репетиторы только в редких случаях, когда школьный учитель по каким-то причинам не может обеспечить нормальную подготовку к Единому государственному экзамену, в остальных ситуациях школьные преподаватели спокойно готовят учеников к экзамену, сказал в эфире НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

«Все по-разному готовятся к ЕГЭ. У учеников из крупных городов и маленьких деревень много разных условий. Я считаю, что репетитор по моим предметам, по истории и обществознанию, если и нужен, то очень минимально. Бывают ситуации, когда учитель по какой-то причине не может обеспечить нормальную подготовку. Хотя я считаю, что в большинстве своем школьные учителя вполне себе могут готовить и готовят учеников к ЕГЭ. Бывает, что школьников отправляют к репетиторам чуть ли не с пятого класса. Это плохо сказывается на качестве образования из-за того, что очень высокая нагрузка идет на ребенка, перегруз», - сказал собеседник НСН.

По его словам, делать упор на подготовку к ЕГЭ по истории и обществознанию стоит только в 11 классе.

КАКИЕ БЫЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В 2025 ГОДУ

Педагоги отмечают, что задания в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по гуманитарным предметам стали более сложными по сравнению с предыдущими годами, рассказал в пресс-центре НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.