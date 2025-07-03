Занижают балл: Как изменится ЕГЭ после «провалов» 2025 года
Количество провалов ЕГЭ по обществознанию в 2025 году составило 23%, в 2026 году этот предмет, вероятно, заменит история. Депутаты просят изменить ЕГЭ, добавив больше устной части, учителя негодуют. Итоги и дальнейшие планы на ЕГЭ – в материале НСН.
Основной период ЕГЭ в 2025 году закончился 11 июня, но резервные дни для пересдач и сдачи по уважительным причинам продлились до 23 июня. После этого предусмотрены дни пересдачи 3 и 4 июля. В Госдуме подвели предварительные итоги важнейшего периода жизни для всех будущих студентов.
ПРОВАЛЬНЫЕ ИТОГИ
Порядка 255 тысяч школьников сдавали в 2025 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию, что сделало этот предмет рекордсменом среди гуманитарных направлений, но и самым "провальным", сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«В Рособрнадзоре сообщили, что в 2025 году на пять тысяч меньше ребят выбрали литературу на ЕГЭ. Средний балл чуть-чуть подрос - между 61 и 62. Количество ребят, которые провалили экзамен, практически не изменилось. Историю выбрали на девять тысяч больше ребят в этом году. Они почувствовали, что будет предложение ввести историю вместо обществознания. Средний балл - в районе 56. Количество ребят, проваливших экзамен, более 9%. Это очень высокий результат. На шесть тысяч человек увеличилось количество сдающих в ЕГЭ химию. Средний балл - 58. Провалили экзамен порядка 17%. Профильную математику в этом году сдавали на 30 тысяч больше школьников, чем годом ранее. Средний балл - 62. Количество провалов - около 5%. На 26 тысяч ребят в этом году сдавали русский язык. Я связываю с тем, что часть людей пришли на ЕГЭ после среднего профессионального образования. Средний балл - 61. Количество провалов минимально - около 1%. Обществознание - рекордсмен среди гуманитарных предметов. Его выбрали 255 тысяч выпускников. Средний балл снизился до 53,5. Количество провалов - 23%», - рассказал собеседник НСН.
Он отдельно отметил малое число сдающих ЕГЭ по географии и некоторые иностранные языки, в частности, китайский, французский и испанский. Депутат добавил, что интерес к физике растет.
«Физику выбрали на семь тысяч больше школьников. Это свидетельство роста престижности инженерного образования. Средний балл - 62. Количество провалов по физике увеличилось на 2% и составило около 4%. Биологию выбрали в этом году на восемь тысяч человек больше. Средний балл - 54,5. Число провалов составляет порядка 17%. Информатику выбрали для сдачи на ЕГЭ на шесть тысяч школьников больше, чем годом ранее. Средний балл - 56, число провалов - более 19,5%. Географию сдавали всего 17 тысяч человек. Средний балл - 55, количество провалов - более 7%. В этом году на ЕГЭ по английскому языку ходили 75 тысяч выпускников. Немецкий выбрали 500 человек, испанский - 145, французский - 400, китайский - 217 человек», - добавил эксперт.
КАК ПОЛУЧИТЬ СТО БАЛЛОВ
Ранее выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина, набравшая максимальные 400 баллов на ЕГЭ, рассказала РИА Новости, что при подготовке к экзаменам не посещала репетиторов, а проходила онлайн-курсы. Выпускница отметила, что помимо ЕГЭ она готовилась к олимпиадам, однако также оставалось время и на хобби.
Зачастую школьникам нужны репетиторы только в редких случаях, когда школьный учитель по каким-то причинам не может обеспечить нормальную подготовку к Единому государственному экзамену, в остальных ситуациях школьные преподаватели спокойно готовят учеников к экзамену, сказал в эфире НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
«Все по-разному готовятся к ЕГЭ. У учеников из крупных городов и маленьких деревень много разных условий. Я считаю, что репетитор по моим предметам, по истории и обществознанию, если и нужен, то очень минимально. Бывают ситуации, когда учитель по какой-то причине не может обеспечить нормальную подготовку. Хотя я считаю, что в большинстве своем школьные учителя вполне себе могут готовить и готовят учеников к ЕГЭ. Бывает, что школьников отправляют к репетиторам чуть ли не с пятого класса. Это плохо сказывается на качестве образования из-за того, что очень высокая нагрузка идет на ребенка, перегруз», - сказал собеседник НСН.
По его словам, делать упор на подготовку к ЕГЭ по истории и обществознанию стоит только в 11 классе.
КАКИЕ БЫЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В 2025 ГОДУ
Педагоги отмечают, что задания в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по гуманитарным предметам стали более сложными по сравнению с предыдущими годами, рассказал в пресс-центре НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
«Я считаю, что перекос в сторону технических специальностей связан не только с общей тенденцией и ростом популяризации таких специальностей, но и с неким искусственным регулированием. Например, в этом году по гуманитарным предметам задания стали сложнее. Появилось много вещей, которые искусственно занижают балл по гуманитарным направлениям. Педагоги отмечают облегчение заданий по физике по сравнению с предыдущими годами. Закон не запрещает такого регулирования. Я думаю, что такое регулирование все равно не переведет людей из гуманитариев в технарей», - сказал собеседник НСН.
Школьники имеют право пересдать ЕГЭ, если они пропустили основной день по уважительной причине или не набрали необходимый минимум по русскому языку и математике. С лета 2024 года появилась возможность повторить одно испытание по выбору, если есть желание улучшить результат. При этом, все предыдущие баллы аннулируются. Резервные дни для таких экзаменов — 3 и 4 июля.
Также в 2025 году на экзамене были представители от родительского комитета, которые следили за соблюдением прав детей.
ЧТО ДАЛЬШЕ
В формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо добавить устную часть, так как современные абитуриенты разучились красиво и грамотно говорить. Об этом специальному корреспонденту НСН заявил депутат Госдумы Борис Чернышов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Депутаты хотели отменить ЕГЭ, но мы добились возможности пересдачи. Это вошло в одно из недавних посланий президента России Федеральному собранию. Этой возможностью в этом году воспользовалось большое количество людей. Конечно, нужно вводить больше говорения, чтобы студенты помимо письменной работы еще и говорили. У нас в университеты приходят люди, которые разучились формулировать свои мысли красивым, грамотным, интересным русским языком. Нужно трансформировать ЕГЭ. А как это будет - решит Рособрнадзор вместе с Минпросвещения, но мы от депутатского корпуса настаиваем на серьезных изменениях, чтобы ЕГЭ стал действительно отличительной чертой и реальной оценкой знаний для студентов, иначе это все превращается в профанацию», - сказал он.
Для того, чтобы школьники научились грамотно говорить, необходимо, чтобы в классах было не более 20 учеников, заявила в беседе с НСН член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг.
«Депутатам лучше вообще не вмешиваться в образование, а дать возможность заниматься этим профессионалам. Сейчас любая их инициатива в этом направлении вызывает отторжение. Для того, чтобы школьники научились грамотно говорить, чтобы их речь развивалась, чтобы они учились и мыслить, и полемизировать, нужно, чтобы классы не были переполнены. Если в классе 30-40 человек, никакой возможности научиться этому не будет», - пояснила она.
Позднее президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы ЕГЭ по истории был обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.
Такое предложение было высказано на встрече Путина с авторами и редакторами нового учебника по истории.
«Хорошо», - сказал Путин, добавив, что сдавал историю в качестве вступительного экзамена при поступлении в университет.
Экзамен по истории должен быть не в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ), он должен содержать устную часть, сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«Идея экзамена по истории мне близка, но только не в форме ЕГЭ. Я смотрел вопросы ЕГЭ по истории, в них много частностей и мелочей, которые необязательно знать непрофессионалу. Я не нашел ни одного вопроса на общее понимание исторического процесса. С моей точки зрения, можно было бы ввести диктант на понимание основных дат, а дальше - устная часть экзамена, на которой выпускник мог бы показать, как он понимает исторический процесс, что он читал по истории, как он к этому относится. История - это не только знание фактологии», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что при поступлении в педагогические вузы экзамен по истории будет полезнее, чем по обществознанию.
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