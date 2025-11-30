Умер актер из «Убойной силы» Вадим Смирнов
Умер актер, исполнивший роль фактурного бандита в сериале «Убойная сила», Вадим Смирнов. Об этом говорится на портале «Kino-Teatr.ru».
По данным источника, брат-близнец актера Дмитрия Смирнова скончался 28 ноября на 54-м году жизни. Последним фильмом с участием Вадима стала картина «Волчок».
Дуэт Смирновых стал известен благодаря ролям бандитов, киллеров и телохранителей в различных российских фильмах. Братья впервые появились на экране в 1999 году в сериале «Улицы разбитых фонарей». Они также снимались в таких проектах, как «Домашний арест», «Как я стал русским», «Агент национальной безопасности-2» и «Антикиллер», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
