Онищенко предостерёг россиян от поездок в теплые страны на Новый год
Россиянам не стоит встречать Новый год в теплых странах, так как за короткой период организм не успевает акклиматизироваться, а после возвращения риск заболеть сильно возрастает. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на полях V Конгресса молодых учёных.
По его словам, организму требуется около недели-полутора, чтобы адаптироваться к резкой смене климата, часового пояса и питания. После возвращения в холодную и влажную погоду требуется повторная перестройка, что значительно повышает риск простудных заболеваний и гриппа.
Онищенко подчеркнул, что в этом году пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается именно после новогодних каникул.
Предстоящие новогодние праздники будут длиться 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
