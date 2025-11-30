Онищенко предостерёг россиян от поездок в теплые страны на Новый год

По его словам, организму требуется около недели-полутора, чтобы адаптироваться к резкой смене климата, часового пояса и питания. После возвращения в холодную и влажную погоду требуется повторная перестройка, что значительно повышает риск простудных заболеваний и гриппа.

Онищенко подчеркнул, что в этом году пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается именно после новогодних каникул.

Предстоящие новогодние праздники будут длиться 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».