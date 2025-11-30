Минобороны: ВС РФ ударили по украинскому ВПК

По информации Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия российских вооружённых сил нанесли удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, складам горючего и местам предполётной подготовки и запуска дальнобойных беспилотников.

Кроме того, по данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 30 ноября российские средства ПВО ликвидировали 33 беспилотника ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».