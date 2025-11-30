Минобороны: ВС РФ ударили по украинскому ВПК
Российская авиация, ударные БПЛА и артиллерия поразили предприятия украинского ВПК, склады горючего и позиции запуска беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По информации Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия российских вооружённых сил нанесли удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, складам горючего и местам предполётной подготовки и запуска дальнобойных беспилотников.
Кроме того, по данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 30 ноября российские средства ПВО ликвидировали 33 беспилотника ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС РФ ударили по украинскому ВПК
- Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 146
- Ким Чен Ын поставит новую задачу перед ВВС КНДР
- Умер актер из «Убойной силы» Вадим Смирнов
- СМИ: В Москве проходит церемония прощания с актером Всеволодом Шиловским
- ООН: В мире с голодом столкнулись 735 млн человек
- МВД: Мошенники стали отправлять россиянам фальшивые товарные чеки
- В четырех регионах РФ зафиксировали средние зарплаты свыше 150 тысяч рублей
- Оперштаб: В Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ поврежден многоквартирный дом
- В ГД призвали отменить комиссию на переводы между родственниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru