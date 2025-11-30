Ким Чен Ын поставит новую задачу перед ВВС КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын собирается поставить перед ВВС КНДР новую важную задачу с новыми стратегическими военными средствами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава республики заявил об этом на торжественном мероприятии в честь 80-летия военно-воздушных сил Корейской народной армии (КНА). Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул, что в стране надеются на ВВС, которые будут занимать один фланг для демонстрации сил сдерживания ядерной войны.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что КНДР представила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету.
