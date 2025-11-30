Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 146
Количество жертв крупнейшего пожара в жилом комплексе «Wang Fuk Court» в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге увеличилось до 146 человек. Об этом сообщили в полиции города.
Правоохранители представили данные по состоянию на 16:00 по местному времени (11:00 по Москве), пишет РИА Новости. До этого говорилось о более чем 120 погибших и о сотнях пропавших без вести.
26 ноября в Гонконге произошел сильнейший за последние 17 лет пожар. По данным газеты «South China Morning Post», возгорание началось и распространилось с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации ЖК. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три дома, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
