МВД РФ рассказало о схемах обмана на китайских маркетплейсах

Мошенники на китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами и нейросетевыми отзывами, сайтами-зеркалами известных магазинов и скрытыми доплатам при оформлении заказа. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем в Telegram-канале.

Ведомство советует проверять трек-номер не только на маркетплейсе, но и через независимые сервисы (Почта России, Cainiao и другие). Если статус «завис» или данные не совпадают, это тревожный сигнал. Также нужно внимательно изучать отзывы — новые аккаунты, одинаковые фото и идеальные ракурсы обычно говорят о накрутке. Негативные комментарии лучше искать вручную, а изображения проверять через поиск по картинкам.

Перед оплатой рекомендуется пообщаться с продавцом. А его уклончивые ответы или молчание — повод отказаться от покупки, отмечает МВД. Кроме того, на любые дополнительные платежи вне площадки соглашаться нельзя.

При проблемах с заказом в МВД советуют сразу открывать спор и прикреплять максимум доказательств: фото, видео распаковки, скриншоты описания товара и переписки. Чем больше материалов, тем выше шанс вернуть деньги полностью.

Правоохранители подчёркивают, что защита маркетплейсов работает только тогда, когда покупатель сам проявляет бдительность и проверяет все детали до оплаты.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
