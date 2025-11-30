Минобороны: Штурмовики ВС РФ зашли в Гришино ДНР
Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» вошли в населённый пункт Гришино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, с направления Гришино было отбито 10 контратак формирований ВСУ, потери противника составили до 35 человек.
Гришино находится в Красноармейском районе ДНР.
Накануне Минобороны сообщало о продвижении российских войск в восточной части Красноармейска (украинское название — Покровск). На этом направлении военнослужащие ВС РФ отразили девять атак трёх бригад ВСУ, пытавшихся деблокировать окружённые подразделения противника из района Гришино. Потери ВСУ на данном участке составили до 25 военнослужащих.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация, ударные БПЛА и артиллерия поразили предприятия украинского ВПК, склады горючего и позиции запуска беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
