По данным ведомства, с направления Гришино было отбито 10 контратак формирований ВСУ, потери противника составили до 35 человек.

Гришино находится в Красноармейском районе ДНР.

Накануне Минобороны сообщало о продвижении российских войск в восточной части Красноармейска (украинское название — Покровск). На этом направлении военнослужащие ВС РФ отразили девять атак трёх бригад ВСУ, пытавшихся деблокировать окружённые подразделения противника из района Гришино. Потери ВСУ на данном участке составили до 25 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация, ударные БПЛА и артиллерия поразили предприятия украинского ВПК, склады горючего и позиции запуска беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».