Названы причины недоверия Европы к российской вакцине
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям рассказала в эфире НСН, почему Евросоюз не доверяет российской вакцине от коронавируса.
Венгрия сможет приобрести российскую вакцину только в том случае, если будет выдан соответствующий сертификат Евросоюза, заявил главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Он добавил, что ЕС пока не ведет переговоры с Россией по поставке препарата и подписывает соглашения только с теми странами, которые будут производить вакцину на территории Евросоюза.
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН рассказала, что нужно сделать России, чтобы вакцина прошла сертификацию.
«На сегодняшний день еще не проведены окончательно все три фазы исследований. В любом случае нужно сначала подтвердить эффективность. Россия нарушила правила внутреннего использования вакцины, так как зарегистрировала препарат, не прошедший третью фазу. Другие страны не хотят применять российскую вакцину, не будучи уверенными в ее безопасности», - объяснила она.
Ученый также рассказала, когда в Европе может появиться собственная вакцина.
«Пока разные вакцины во всем мире проходят третью фазу. Скорее всего, до конца года не успеют зарегистрировать ни одну из них. Вообще наличие вирусного заболевания не означает, что обязательно от него найдется средство. Например, у нас до сих пор нет вакцины от ВИЧ/СПИД», - напомнила она.
Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, что никаких происшествий с российской вакциной быть не может. По его словам, технология производства препарата была отточена многими годами во время разработки методов генной инженерии.
В свою очередь, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что переломный момент в пандемии коронавируса случится только после массовой вакцинации.
Между тем, за минувшие сутки в России выявили 18 283 новых случая заражения коронавирусом. Это стало рекордным приростом в стране за все время пандемии. Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru