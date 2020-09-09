«Серьезные недомогания». Вирусолог рассказал о проблемах западной вакцины

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи в эфире НСН заверил, что с российской вакциной от COVID-19 подобных неожиданностей не случится.

Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя компании.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, что испытания могли прерваться только из-за серьезного происшествия.

«Там сказано, что какие-то достаточно серьезные недомогания и болезнь были обнаружены после испытаний у одного привитого лица. В этой связи приостановлено все дальнейшее вакцинирование. Но что это за заболевание, что за патология, пока никому не известно. Я думаю, что это необычная реакция. При испытании нашей вакцины такие вещи, как временная боль в месте инъекции и повышение температуры считались нормальным и обычным. А здесь речь идет о необычном явлении. Поэтому предполагать можно все, что угодно», - заявил он.

Собеседник НСН заверил, что с российской вакциной таких неприятных сюрпризов не произойдет. По его словам, препарат разработан по «отшлифованной технологии».

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«С российской вакциной такого не может произойти. Она была выполнена на отточенной многими годами технологии. Это же не первая вакцина, которая была сделана. Начиналась эта технология вовсе не для производства вакцины, а для разработки методов генной терапии. А потом ее решили просто испытать при приготовлении вакцины, и оказалось очень удачно. У нас были коронавирусные вспышки в 2002, 2003, 2012, 2013 годах. К ним были приготовлены вакцины. Но самое главное, была приготовлена вакцина к лихорадке Эбола. И она оказалась лучшей в мире. Именно поэтому наши разработчики оказались приглашены в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ, куда они и съездили. Поэтому и сделали вакцину достаточно быстро, потому что технология была отшлифована. Все проверено, испытано и надежно. Я сам привит три недели тому назад, прошел две инъекции, я включаюсь в эту третью группу. Хочу, чтобы в этой третьей группе была сформирована подгруппа "90+". Мне же 92-й год. Я после инъекции не испытывал ничего, немножко почесалось в месте укола. Температуру специально измерял, выше 36.8 не поднималась», - рассказал он.

Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, по словам источников, ожидается, что участник испытаний поправится. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока не известно.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Вакцина
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