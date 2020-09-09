«Серьезные недомогания». Вирусолог рассказал о проблемах западной вакцины
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи в эфире НСН заверил, что с российской вакциной от COVID-19 подобных неожиданностей не случится.
Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя компании.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, что испытания могли прерваться только из-за серьезного происшествия.
«Там сказано, что какие-то достаточно серьезные недомогания и болезнь были обнаружены после испытаний у одного привитого лица. В этой связи приостановлено все дальнейшее вакцинирование. Но что это за заболевание, что за патология, пока никому не известно. Я думаю, что это необычная реакция. При испытании нашей вакцины такие вещи, как временная боль в месте инъекции и повышение температуры считались нормальным и обычным. А здесь речь идет о необычном явлении. Поэтому предполагать можно все, что угодно», - заявил он.
Собеседник НСН заверил, что с российской вакциной таких неприятных сюрпризов не произойдет. По его словам, препарат разработан по «отшлифованной технологии».
«С российской вакциной такого не может произойти. Она была выполнена на отточенной многими годами технологии. Это же не первая вакцина, которая была сделана. Начиналась эта технология вовсе не для производства вакцины, а для разработки методов генной терапии. А потом ее решили просто испытать при приготовлении вакцины, и оказалось очень удачно. У нас были коронавирусные вспышки в 2002, 2003, 2012, 2013 годах. К ним были приготовлены вакцины. Но самое главное, была приготовлена вакцина к лихорадке Эбола. И она оказалась лучшей в мире. Именно поэтому наши разработчики оказались приглашены в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ, куда они и съездили. Поэтому и сделали вакцину достаточно быстро, потому что технология была отшлифована. Все проверено, испытано и надежно. Я сам привит три недели тому назад, прошел две инъекции, я включаюсь в эту третью группу. Хочу, чтобы в этой третьей группе была сформирована подгруппа "90+". Мне же 92-й год. Я после инъекции не испытывал ничего, немножко почесалось в месте укола. Температуру специально измерял, выше 36.8 не поднималась», - рассказал он.
Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, по словам источников, ожидается, что участник испытаний поправится. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока не известно.
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