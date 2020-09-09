«Серьезные недомогания». Вирусолог рассказал о проблемах западной вакцины

Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя компании.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, что испытания могли прерваться только из-за серьезного происшествия.

«Там сказано, что какие-то достаточно серьезные недомогания и болезнь были обнаружены после испытаний у одного привитого лица. В этой связи приостановлено все дальнейшее вакцинирование. Но что это за заболевание, что за патология, пока никому не известно. Я думаю, что это необычная реакция. При испытании нашей вакцины такие вещи, как временная боль в месте инъекции и повышение температуры считались нормальным и обычным. А здесь речь идет о необычном явлении. Поэтому предполагать можно все, что угодно», - заявил он.

Собеседник НСН заверил, что с российской вакциной таких неприятных сюрпризов не произойдет. По его словам, препарат разработан по «отшлифованной технологии».