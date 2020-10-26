Вакцину «Спутник V» сравнили со «шкурой неубитого медведя»

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям рассказала в эфире НСН, что не так с испытанием российской вакцины.

Всего у 15% привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V» проявились побочные эффекты, заявил глава института имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его данным, побочные эффекты выразились в росте температуры до 38 градусов, покраснениях в месте укола, ломоте в мышцах и головной боли, у остальных нежелательных последствий не было.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН задалась вопросом, кто именно попал в эти 15%.

«Идет слепое исследование. Мы знаем, что три человека получают вакцину, а один – плацебо. Вот 15% из этих четырех – это какие? Так что это попытка делить шкуру неубитого медведя, его «убьют» только к 1 мая. В этот день выяснится, сколько человек заболели», - объяснила она.

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Специалист отметила, что если ни один не заболеет, то исследование можно будет считать проваленным, так как не будет доказано, что вакцина эффективна.

«В группе сравнения заболевших должно быть на какое-то число больше, чем в группе исследования. Попытка каждый день в режиме реалити-шоу проследить, что случилось с каждым участником – это ни о чем. ВОЗ говорила, что будет считать успешной вакцину, которая покажет эффективность более 50%. Это значит, что в группе, получившей плацебо, должно быть в два раза больше заболевших, чем в группе вколовших вакцину», - сказала Завидова.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что переломный момент в пандемии коронавируса случится только после массовой вакцинации. В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил РИА Новости, что Россия вышла на плато коронавируса, однако до нового года ежесуточный прирост заметно не снизится.

За минувшие сутки в России выявили 17 347 случаев COVID-19. Это новый рекорд суточного прироста заболевших. В Москве число заболевших за сутки составило 5224 человека, в Петербурге – 715, в Подмосковье – 499. Общее число инфицированных в стране достигло 1 531 224 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:КоронавирусПандемияВакцина
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