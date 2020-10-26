Вакцину «Спутник V» сравнили со «шкурой неубитого медведя»
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям рассказала в эфире НСН, что не так с испытанием российской вакцины.
Всего у 15% привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V» проявились побочные эффекты, заявил глава института имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его данным, побочные эффекты выразились в росте температуры до 38 градусов, покраснениях в месте укола, ломоте в мышцах и головной боли, у остальных нежелательных последствий не было.
В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН задалась вопросом, кто именно попал в эти 15%.
«Идет слепое исследование. Мы знаем, что три человека получают вакцину, а один – плацебо. Вот 15% из этих четырех – это какие? Так что это попытка делить шкуру неубитого медведя, его «убьют» только к 1 мая. В этот день выяснится, сколько человек заболели», - объяснила она.
Специалист отметила, что если ни один не заболеет, то исследование можно будет считать проваленным, так как не будет доказано, что вакцина эффективна.
«В группе сравнения заболевших должно быть на какое-то число больше, чем в группе исследования. Попытка каждый день в режиме реалити-шоу проследить, что случилось с каждым участником – это ни о чем. ВОЗ говорила, что будет считать успешной вакцину, которая покажет эффективность более 50%. Это значит, что в группе, получившей плацебо, должно быть в два раза больше заболевших, чем в группе вколовших вакцину», - сказала Завидова.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что переломный момент в пандемии коронавируса случится только после массовой вакцинации. В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил РИА Новости, что Россия вышла на плато коронавируса, однако до нового года ежесуточный прирост заметно не снизится.
За минувшие сутки в России выявили 17 347 случаев COVID-19. Это новый рекорд суточного прироста заболевших. В Москве число заболевших за сутки составило 5224 человека, в Петербурге – 715, в Подмосковье – 499. Общее число инфицированных в стране достигло 1 531 224 человек.
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