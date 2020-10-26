Вакцину «Спутник V» сравнили со «шкурой неубитого медведя»

Всего у 15% привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V» проявились побочные эффекты, заявил глава института имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его данным, побочные эффекты выразились в росте температуры до 38 градусов, покраснениях в месте укола, ломоте в мышцах и головной боли, у остальных нежелательных последствий не было.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН задалась вопросом, кто именно попал в эти 15%.

«Идет слепое исследование. Мы знаем, что три человека получают вакцину, а один – плацебо. Вот 15% из этих четырех – это какие? Так что это попытка делить шкуру неубитого медведя, его «убьют» только к 1 мая. В этот день выяснится, сколько человек заболели», - объяснила она.