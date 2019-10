Ученые установили связь развития рака легких с курением вейпов

Ученые медицинской школы Нью-Йоркского университета провели эксперимент, в результате которого обнаружили связь между электронными сигаретами и развитием рака легких. Как сообщает РИА Новости, данные исследования были опубликованы в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эксперимент был проведен на мышах. Исследователи оценивали влияние на животных дыма электронных сигарет.