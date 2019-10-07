Ученые установили связь развития рака легких с курением вейпов

7 октября 201923:59

Ученые медицинской школы Нью-Йоркского университета провели эксперимент, в результате которого обнаружили связь между электронными сигаретами и развитием рака легких. Как сообщает РИА Новости, данные исследования были опубликованы в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эксперимент был проведен на мышах. Исследователи оценивали влияние на животных дыма электронных сигарет.

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Результаты показали, что пар вейпов повреждает ДНК мышей, вызывая у них рак легких, а также вероятность рака мочевого пузыря. В частности, из 40 мышей, участвовавших в опыте, у 22,5% появился рак легких и у 57,5% были обнаружены предраковые поражения мочевого пузыря.

Ранее в США были зафиксированы несколько случаев смерти от последствий курения электронных сигарет. Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал о регистрации 450 человек в 33 штатах с легочными заболеваниями. Трамп призвал ограничить продажу вейпов в стране.

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ФОТО: pixabay.com
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