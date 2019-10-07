Ученые установили связь развития рака легких с курением вейпов
Ученые медицинской школы Нью-Йоркского университета провели эксперимент, в результате которого обнаружили связь между электронными сигаретами и развитием рака легких. Как сообщает РИА Новости, данные исследования были опубликованы в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Эксперимент был проведен на мышах. Исследователи оценивали влияние на животных дыма электронных сигарет.
Результаты показали, что пар вейпов повреждает ДНК мышей, вызывая у них рак легких, а также вероятность рака мочевого пузыря. В частности, из 40 мышей, участвовавших в опыте, у 22,5% появился рак легких и у 57,5% были обнаружены предраковые поражения мочевого пузыря.
Ранее в США были зафиксированы несколько случаев смерти от последствий курения электронных сигарет. Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал о регистрации 450 человек в 33 штатах с легочными заболеваниями. Трамп призвал ограничить продажу вейпов в стране.
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