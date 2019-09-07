В США зафиксировали третий случай летального исхода от курения вейпов
Центры по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали уже третий случай смерти от последствий курения электронных сигарет. Ою этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы с похожими симптомами и у них были диагностированы легочные заболевания.
На данный момент такие заболевания зарегистрированы у 450 человек в 33 штатах. Центры проводят расследование на связь заболеваний с курением электронных сигарет.
В начале сентября правительство штата Мичиган объявило о запрете продажи на своей территории электронных сигарет с ароматизированными добавками.
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