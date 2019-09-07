В США зафиксировали третий случай летального исхода от курения вейпов

7 сентября00:45

Центры по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали уже третий случай смерти от последствий курения электронных сигарет. Ою этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы с похожими симптомами и у них были диагностированы легочные заболевания.

Ученые нашли в вейпах следы грибковых токсинов

На данный момент такие заболевания зарегистрированы у 450 человек в 33 штатах. Центры проводят расследование на связь заболеваний с курением электронных сигарет.

В начале сентября правительство штата Мичиган объявило о запрете продажи на своей территории электронных сигарет с ароматизированными добавками.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:Электронные СигаретыСшаСмерть