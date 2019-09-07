В США зафиксировали третий случай летального исхода от курения вейпов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали уже третий случай смерти от последствий курения электронных сигарет. Ою этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы с похожими симптомами и у них были диагностированы легочные заболевания.