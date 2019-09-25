Рамзан Кадыров намерен запретить вейпы в республике
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен запретить на территории республики употребление электронных сигарет и вейпов. Об этом Кадыров заявил на своей странице VKontakte.
По утверждению Кадырова, подобные меры необходимы для поддержания здоровья молодежи. «Мы потеряли слишком много людей в ходе двух военных кампаний и не можем позволить, чтобы молодое поколение гибло из-за приёма сомнительных курительных смесей, вейпов», - сообщил президент республики.
Ранее подмосковные врачи выразили обеспокоенность распространением вейпов. По их мнению, вдыхание пара может быть вреднее, чем курение обычных сигарет.
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