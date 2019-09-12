Трамп решил ограничить продажу электронных сигарет в США

12 сентября01:02

Американский президент Дональд Трамп решил ограничить продажу электронных сигарет на территории США из-за увеличивающегося количества смертей от последствий их курения. Об этом сообщает Интерфакс.

«Люди умирают. Мы тщательно изучаем это, мы введем очень строгие правила», - приводит его слова агентство.

Минздрав изучит влияние электронных сигарет на здоровье

Отмечается, что на разработку директивы, ограничивающей продажу электронных сигарет, уйдет несколько недель. Планируется, что одобрение на продажу вейпов необходимо будет получать в Минздраве США.

В начале сентября сообщалось, что в штате Мичиган ввели ограничения на ароматизированные электронные сигареты.

В США были зафиксированы несколько случаев смерти от последствий курения электронных сигарет. Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал о регистрации 450 человек в 33 штатах с легочными заболеваниями.

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ФОТО: pixabay.com
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