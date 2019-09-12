Трамп решил ограничить продажу электронных сигарет в США
Американский президент Дональд Трамп решил ограничить продажу электронных сигарет на территории США из-за увеличивающегося количества смертей от последствий их курения. Об этом сообщает Интерфакс.
«Люди умирают. Мы тщательно изучаем это, мы введем очень строгие правила», - приводит его слова агентство.
Отмечается, что на разработку директивы, ограничивающей продажу электронных сигарет, уйдет несколько недель. Планируется, что одобрение на продажу вейпов необходимо будет получать в Минздраве США.
В начале сентября сообщалось, что в штате Мичиган ввели ограничения на ароматизированные электронные сигареты.
В США были зафиксированы несколько случаев смерти от последствий курения электронных сигарет. Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал о регистрации 450 человек в 33 штатах с легочными заболеваниями.
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