Трамп решил ограничить продажу электронных сигарет в США

Отмечается, что на разработку директивы, ограничивающей продажу электронных сигарет, уйдет несколько недель. Планируется, что одобрение на продажу вейпов необходимо будет получать в Минздраве США.

В начале сентября сообщалось, что в штате Мичиган ввели ограничения на ароматизированные электронные сигареты.

В США были зафиксированы несколько случаев смерти от последствий курения электронных сигарет. Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал о регистрации 450 человек в 33 штатах с легочными заболеваниями.

