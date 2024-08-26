«Нарушение сна и потеря аппетита»: Как на детях отражается перегрузка занятиями

Перегрузка учебой и дополнительными занятиями может привести к серьезным психосоматическим последствиям у детей, рассказала детский психолог Ирина Таранова в разговоре с НСН. По ее словам, у школьников могут наблюдаться перепады настроения, потеря сна и аппетита, а также отсутствие настроения.

Ранее сообщалось, что большинство российских школьников (85%) учатся после уроков. Большинство родителей отдают детей на групповые занятия (30% респондентов), индивидуально с преподавателем занимается почти четверть опрошенных (24%), 28% детей учатся дома самостоятельно, а с 6% учеников активно занимаются родители. Свободны от дополнительных занятий всего 12% учащихся, сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Skysmart. Таранова объяснила, как на детях отражается перегрузка дополнительными занятиями.