«Нарушение сна и потеря аппетита»: Как на детях отражается перегрузка занятиями
Адаптация ребенка к новому учебному году должна занимать три недели для первоклассников и две – для остальных школьников. Самое главное – привыкнуть к режиму за это время, отметила в эфире НСН психолог Ирина Таранова.
Перегрузка учебой и дополнительными занятиями может привести к серьезным психосоматическим последствиям у детей, рассказала детский психолог Ирина Таранова в разговоре с НСН. По ее словам, у школьников могут наблюдаться перепады настроения, потеря сна и аппетита, а также отсутствие настроения.
Ранее сообщалось, что большинство российских школьников (85%) учатся после уроков. Большинство родителей отдают детей на групповые занятия (30% респондентов), индивидуально с преподавателем занимается почти четверть опрошенных (24%), 28% детей учатся дома самостоятельно, а с 6% учеников активно занимаются родители. Свободны от дополнительных занятий всего 12% учащихся, сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Skysmart. Таранова объяснила, как на детях отражается перегрузка дополнительными занятиями.
«На разных детях перегрузка отражается по-разному, потому что у всех разная устойчивость, разные ресурсы психики. Для кого-то из детей это норма, потому что современная жизнь стала быстрее, сложнее, информативнее, чем 30-40 лет назад. Для кого-то физические, эмоциональные, когнитивные, интеллектуальные перегрузки тяжелее переживаются и могут иметь свои последствия, вплоть до психосоматических реакций (нарушение сна, аппетита, перепады настроения). Поэтому родителям нужно наблюдать за своими детьми. Если есть предположение, что ребенок не справляется с нагрузкой, то нужно ее снижать и заниматься с психологом, чтобы справляться с тем, что с ребенком происходит. Отмечу, что чаще всего реакция на перегрузки проходит незаметно, но если разговаривать с детьми, дети могут оценить, что они устают», – сказала Таранова.
Собеседница НСН также объяснила, чем опасны занятия «из-под палки».
«Ребенок потеряет интерес к тому, что он делает. Допустим, когда-то ему было интересно ходить в музыкальную школу, но если родители будут сопровождать походы туда негативными эмоциями (криком, принуждением), то в конечном итоге ребенок может “перегореть”. Есть более масштабные реакции (особенно в подростковом возрасте), когда возникает протест, ребенок отказывается что-либо делать. Это следствие перенасыщения, в таких случаях нужно обращаться к психологу», – отметила эксперт.
В заключение психолог рассказала, как помочь ребенку прийти в себя после каникул.
«Самое главное – это соблюдение режима. Потихоньку надо приходить к тому, что просыпаться нужно раньше, не по желанию. Следует постепенно возвращаться к учебному процессу, вспоминать школьный материал, начинать читать, приводить в порядок свое рабочее место, закупать книги и канцтовары. На переход с летнего режима на школьный нужно закладывать две недели (для первоклассников – три недели). Если по результатам трех недель мы видим, что у ребенка есть сложности с адаптацией (это можно понять по нарушению сна и настроения, плаксивости, нарушению питания, отсутствию желания ходить в школу), в таком случае тоже нужно идти к психологу», – подытожила она.
Ранее писатель и основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей Егор Иванов назвал топ-5 книг для родителей, которые готовятся отправить своих детей в первый класс, передает «Радиоточка НСН».
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