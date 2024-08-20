Писатель посоветовал топ-5 книг для родителей первоклашек
Писатель и основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей Егор Иванов в беседе с «Газетой.Ru» назвал топ-5 книг для родителей, которые готовятся отправить своих детей в первый класс.
На первое место он поставил книгу «Как любить ребенка» польского педагога и писателя Януша Корчака. По его мнению, это издание поможет понять, как создать любящую и поддерживающую атмосферу в первые школьные годы.
Также Иванов посоветовал обратить внимание на произведение австралийского психолога «Умница! Как раскрыть таланты вашего ребенка» Эндрю Фуллера и книгу «Адаптация родителей к школе» Анны Мирошиной. Последняя в частности говорит о том, что «родители должны начать с себя и быть примером для будущего первоклассника».
В пятерку лучших писатель включил исследование «Как выжить в начальной школе» Елены Первушиной и «Школьники «Ленивой мамы» практикующего психолога Анны Быковой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Писатель посоветовал топ-5 книг для родителей первоклашек
- Коктебель из-за аварии остался без электричества
- В России создадут три новые воинские группировки
- Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
- Нуки представила свою песню «Саботаж» в акустике
- «Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым «взрослым» фильмом
- Сбер с 21 августа возобновит выдачу IT-ипотеки
- Две школьницы в Татарстане пострадали, вылетев с карусели
- Джордж Мартин рассказал, как хотел бы изменить свои книги
- Суд продлил арест ещё четырём фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru