Писатель посоветовал топ-5 книг для родителей первоклашек

Писатель и основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей Егор Иванов в беседе с «Газетой.Ru» назвал топ-5 книг для родителей, которые готовятся отправить своих детей в первый класс.

На первое место он поставил книгу «Как любить ребенка» польского педагога и писателя Януша Корчака. По его мнению, это издание поможет понять, как создать любящую и поддерживающую атмосферу в первые школьные годы.