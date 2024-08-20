Писатель посоветовал топ-5 книг для родителей первоклашек

Писатель и основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей Егор Иванов в беседе с «Газетой.Ru» назвал топ-5 книг для родителей, которые готовятся отправить своих детей в первый класс.

На первое место он поставил книгу «Как любить ребенка» польского педагога и писателя Януша Корчака. По его мнению, это издание поможет понять, как создать любящую и поддерживающую атмосферу в первые школьные годы.

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Также Иванов посоветовал обратить внимание на произведение австралийского психолога «Умница! Как раскрыть таланты вашего ребенка» Эндрю Фуллера и книгу «Адаптация родителей к школе» Анны Мирошиной. Последняя в частности говорит о том, что «родители должны начать с себя и быть примером для будущего первоклассника».

В пятерку лучших писатель включил исследование «Как выжить в начальной школе» Елены Первушиной и «Школьники «Ленивой мамы» практикующего психолога Анны Быковой.

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ФОТО: РИА Новости
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