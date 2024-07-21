Рособрнадзор: Еще 122 школьника получили 100 баллов после пересдачи ЕГЭ

Около 122 выпускников школ, которые отправились на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, набрали по 100 баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Отмечается, что наибольшее количество таких участников ЕГЭ было по информатике, русскому языку и профильной математике. При этом, по данным ведомства, 54 человека из них изначально получили высокие баллы.

В Рособрнадзоре также рассказали, что всего в пересдаче ЕГЭ приняли участие более 105 тысяч выпускников. Так, 73% сдавших ЕГЭ в дополнительные дни смогли повысить свой результат, однако у 9% участников баллы не изменились. Еще 18% выпускников при пересдаче экзамена ухудшили свои результаты. В ведомстве добавили, что основная часть таких школьников – это те участники, которые не смогли преодолеть минимальный порог и в предыдущие периоды.