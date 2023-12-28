Психолог посоветовал не заставлять детей учиться в праздники

В зимние каникулы не стоит заставлять детей заниматься учебой, рассказала «ФедералПресс» психолог Наталья Наумова.

«Детей не рекомендуется нагружать заданиями. Все же лучше развлечь», – добавила она.

По словам эксперта, нехватка солнечного света в зимнее время года приводит к переутомлению нервной системы. Поэтому лучшим решением для проведения досуга детей в праздничные дни станет посещение музеев и парков.

Ранее результаты исследования Skysmart и A2:Research показали, что 66% россиян рассчитывают, что их дети проведут новогодние каникулы за учебниками, и лишь 20% из них готовы помогать с учебой лично, сообщает «Радиоточка НСН».

