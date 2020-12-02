«Полицай» против «комсомольца»: Баста и Шнуров сцепились из-за концерта

Музыкант Сергей Шнуров продолжил перепалку с рэпером Бастой (Василием Вакуленко) в соцсетях из-за его концерта в Санкт-Петербурге язвительным постом, в котором предположил, что исполнитель «сделал благое дело».

«Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор. Как несложно предположить, не самые далекие люди в пандемию пойдут на массовые мероприятия», - написал Шнуров в «Инстаграме», на сей раз отойдя от привычной стихотворной формы высказываний.



Ранее Шнуров в нескольких стихах раскритиковал Басту, который провёл концерты в период пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге — городе, эпидемиологическую ситуацию в котором который власти считают самой тревожной в стране. Баста выступал 27 и 28 ноября в Ледовом дворце — как утверждает он сам, с соблюдение всех санитарных норм. Однако власти выявили нарушения и закрыли площадку.

Шнуров после этого написал в соцсетях:

«Тех в войну, кто наживали,

Называли, полицаи.

Кто в блокаду заграбастал,

Тоже был как, полицай.

В их ряду теперь есть Баста

Отрицай, не отрицай».

Баста в ответ заявил, что Шнуров пишет свои стихи «под диктовку дяди сверху».

«У Сережи завсегда и про все стишок есть. И про честь готов прочесть, прочесть готов про совесть. А по сути — дурачок, комсомолец-стукачок», - приводит его комментарий Ura.ru.

Шнуров, со своей стороны, обозвал Басту «честным понторезом» и дал оппоненту ещё несколько нелицеприятных характеристик.

Концерты в Санкт-Петербурге накануне обсуждались у премьер-министра Михаила Мишустина. Он, в частности, поручил проверить, были ли нарушения, и подчеркнул, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо».

Баста перед этим утверждал, что на его концерте в Ледовом заполняемость зала не была выше предписанных на тот момент 50%, не было билетов без мест и танцевального партера.