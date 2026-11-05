Пеллегрини: Конфликт на Украине истощает Европу морально и экономически

По его словам, миллиарды евро, которые нужны для помощи Киеву, в итоге недополучают медучреждения, школы и инфраструктура отдельных государств ЕС. Подобный подход приводит к протестам из-за роста стоимости жизни.



Пеллегрини подчеркнул, что нельзя каждый год платить €90-100 млрд за боевые действия, при которых принципиально не меняется линия фронта и при этом ничего не делается для ее завершения. Он приветствовал дипломатические усилия в этом направлении.



На саммите обсуждалась помощь Украине предстоящей зимой, которая, как ожидается, станет для нее самой критической с начала СВО. Президент Словакии назвал ситуацию сложной и заявил, что Братислава сделает все, чтобы остановить конфликт. По его мнению, Евросоюз должен быть частью международного сообщества, которое стремится прекратить кровопролитие.



Ранее глава евродипоматии Кая Каллас признала, что Европа устала от украинского кризиса и поддержки Киева.

