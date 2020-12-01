Койки закончились. Баста

Обеспокоенность ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в ряде российских регионов выразил премьер Михаил Мишустин. В 17 из них осталось меньше 5% свободных коек для больных COVID-19, наихудшая ситуация с ними в Калининградской области и Санкт-Петербурге, доложил главе кабмина министр здравоохранения Михаил Мурашко. Премьер призвал регионы с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом более решительно принимать ограничительные меры, особенно, там, где ситуация наиболее острая.

Пока же Петербург отличился не успехами в борьбе с распространением коронавируса, а концертами в разгар второй волны. Выступление рэп-исполнителя Басты стало предметом обсуждения членов правительства: концерты Басты прошли 27 и 28 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, как можно понять из публикаций в соцсетях, при большом стечении зрителей и нарушении санитарно-эпидемических норм.

О выступлении Басты премьер-министру доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация, которая имела место в одном из городов Российской Федерации, когда в прошедшие выходные на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась», - заявила Попова.

По ее словам, в рамках эпидрасследования вынесен протокол о приостановлении работы Ледового дворца, материалы переданы в суд.

«Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо», - согласился Мишустин.

В комитете по культуре Санкт-Петербурга заверили, что проведение концерта Басты было согласовано в рамках действующих регламентирующих документов. Зал был заполнен на 50%, а организатор в связи с ограничениями заменил танцпол на партер со зрительскими креслами.

Сам рэпер заявил, что мероприятия проводились с учетом всех актуальных на тот момент требований властей.

Странно, что крайним в этой ситуации пытаются сделать Басту. Может быть, его настоящая фамилия Беглов, и он – тот самый губернатор Петербурга, облеченный правом вводить антивирусные ограничения? Но нет, известно, что исполнителя зовут Василий Вакуленко. А, может, контроль исполнение ограничительных мер входит в его должностные обязанности? Но, вообще-то, исполнитель, каковым и является Баста, должен петь или читать, или как это у рэперов называется, а не считать со сцены по головам не надевших маски поклонников.

По данным оперативного штаба, прирост новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге за минувшие сутки составил 3 691. Город находится на втором месте после Москвы по уровню заболеваемости коронавирусом.

Ну, и при чем тут рэпер?

