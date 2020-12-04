Вирусолог назвал реальную заболеваемость COVID-19 среди вакцинированных

«Вот этот 1% заболевших - это и есть реальная заболеваемость. Заболевшие - это, видимо, те, кто получил плацебо, а не вакцину. Об эффективности вакцинации можно будет судить, когда подведут итоги. Это называется двойной слепой опыт. Половине вакцину дают, половине - нет. Потом смотрят, сколько людей заболело, сколько не заболело. Если вакцинированных заболело меньше хотя бы наполовину, а лучше, конечно, чтобы на 90%, то вакцина работает. Так что это нормально. Когда расшифруют результаты, окажется, что половина, которым вакцину не вводили, была более подвержена заболеванию. В конце декабря уже будут смотреть на результаты, думаю. Это и есть пострегистрационный третий этап - когда на большом контингенте проверяется эффективность препарата, в данном случае вакцины. Делается вывод, работает вакцина или нет», - отметил он.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что процесс вакцинации от коронавируса в столице запущен. Он указал, что за пять часов на прививку записались пять тысяч человек. По его словам, это те жители, кто больше всего находится в зоне риска: учителя, врачи, соцработники.