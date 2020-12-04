Вирусолог назвал реальную заболеваемость COVID-19 среди вакцинированных
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи объяснил в эфире НСН, почему люди заболевают коронавирусом после вакцинации.
Коронавирусной инфекцией в Москве заболели 273 участника пострегистрационных испытаний вакцина от COVID-19, что составляет 1,5% от общего числа вакцинированных. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова. Заммэра подчеркнула, что большая часть прошедших испытание получили плацебо. По ее мнению, приведенные цифры «сами за себя говорят об эффективности данной вакцины».
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, что для третьего пострегистрационного этапа необходимо сравнивать показатели заболевших и не заболевших участников исследования.
«Вот этот 1% заболевших - это и есть реальная заболеваемость. Заболевшие - это, видимо, те, кто получил плацебо, а не вакцину. Об эффективности вакцинации можно будет судить, когда подведут итоги. Это называется двойной слепой опыт. Половине вакцину дают, половине - нет. Потом смотрят, сколько людей заболело, сколько не заболело. Если вакцинированных заболело меньше хотя бы наполовину, а лучше, конечно, чтобы на 90%, то вакцина работает. Так что это нормально. Когда расшифруют результаты, окажется, что половина, которым вакцину не вводили, была более подвержена заболеванию. В конце декабря уже будут смотреть на результаты, думаю. Это и есть пострегистрационный третий этап - когда на большом контингенте проверяется эффективность препарата, в данном случае вакцины. Делается вывод, работает вакцина или нет», - отметил он.
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что процесс вакцинации от коронавируса в столице запущен. Он указал, что за пять часов на прививку записались пять тысяч человек. По его словам, это те жители, кто больше всего находится в зоне риска: учителя, врачи, соцработники.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- Путин заявил о всплеске киберпреступности
- Больной COVID-19 перестал пьянеть от алкоголя
- ООН заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии
- Эрдоган пожелал Франции избавиться от «бремени Макрона»
- Названы причины задержания журналистов НТВ в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru