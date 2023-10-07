«У работодателя нет ни единого шанса». Работа ищет вас!

Захаров считает, что дефицит кадров среди мигрантов связан не только с зарплатами.

«Дело не только в зарплатах. Есть еще вопрос эффективности производительности труда. У нас в абсолютно каждом крупном мегаполисе бордюры, камни и плитку меняют три-четыре раза в год, а на следующий сезон плитка устарела – ее снова меняют. Никаких кадров не хватит... Быстро закрываются вакансии, которые предлагают рыночную зарплату, и готовые принимать решение в течение пяти минут после поступления информации о кандидате, если мы говорим о массовых специальностях. Первый, кто позвонил, его сразу надо взять на работу, потом разбираться. А если мы начинаем, как десять лет назад, давайте троих посмотрим и лучших выберем – нет, у работодателя нет ни единого шанса. Нужно взять первого попавшегося на работу, и это будет хорошо. А если он не подошел, то попрощаться с ним», - резюмировал Захаров.



Спрос на сотрудников старше 50 лет объясняется истощением кадрового ресурса и рынка труда. Об этом «Радиоточке НСН» заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.





