«У работодателя нет ни единого шанса». Работа ищет вас!
В России не хватает кадров, из-за этого снижается производительность труда, но растут зарплаты.
В России производительность труда в прошлом году упала на 3,6%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. Так, это стало максимальным снижением с 2009 года, когда производительность труда упала на 4,1%. Отмечается, что максимальное падение в 2022 году зафиксировали в сфере оптовой и розничной торговли, а также в ремонте автомобилей и мотоциклов, где снижение составило 12,9%.
При этом есть и другие отрасли с дефицитом кадров и хотели бы нанимать на прием мигрантов. Так, дефицит кадров в строительной отрасли связан с занятостью работников на новых российских территориях, а также с исчерпанием ресурсов в рамках трудовой миграции. Долгие годы отрасль делала ставку на дешевую рабочую силу, сегодня возможность привлечения мигрантов в большом количестве исчерпана, заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН.
«Без мигрантов отрасль встанет. Долгое время мы делали акцент на привлечение дешевого труда, а не на повышение производительности труда. Сегодня возможность привлечения дешевых мигрантов в большом количестве практически исчерпана, начинается дефицит. Этот путь был тупиковым, мы начинаем сталкиваться с проблемами», - заключил собеседник НСН.
Захаров считает, что дефицит кадров среди мигрантов связан не только с зарплатами.
«Дело не только в зарплатах. Есть еще вопрос эффективности производительности труда. У нас в абсолютно каждом крупном мегаполисе бордюры, камни и плитку меняют три-четыре раза в год, а на следующий сезон плитка устарела – ее снова меняют. Никаких кадров не хватит... Быстро закрываются вакансии, которые предлагают рыночную зарплату, и готовые принимать решение в течение пяти минут после поступления информации о кандидате, если мы говорим о массовых специальностях. Первый, кто позвонил, его сразу надо взять на работу, потом разбираться. А если мы начинаем, как десять лет назад, давайте троих посмотрим и лучших выберем – нет, у работодателя нет ни единого шанса. Нужно взять первого попавшегося на работу, и это будет хорошо. А если он не подошел, то попрощаться с ним», - резюмировал Захаров.
Спрос на сотрудников старше 50 лет объясняется истощением кадрового ресурса и рынка труда. Об этом «Радиоточке НСН» заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
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