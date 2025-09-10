В Госдуме призвали признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей

Он указал, что в настоящее время Росстат использует для подсчётов «граница бедности» в 16 863 рубля, однако прожить на эти деньги нельзя, так как треть суммы уходит на оплату ЖКХ и проезда, а на еду остаётся «300 рублей в день».

«А если человеку понадобились лекарства или новая одежда, обувь — всё, кушать уже не надо? Это не граница бедности, а грань выживания — по ней невозможно оценивать реальные масштабы явления», - подчеркнул Миронов.

Депутат добавил, что «границу бедности» можно установить на уровне пяти тысяч рублей, а затем «радоваться ещё большему «снижению» бедности», но по факту это будет «то же самое очковтирательство».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние десять лет в среднем по России уровень бедности сократился с 11,3 до 7,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

