В Госдуме призвали признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей
«Границу бедности» в России следует установить на уровне 43 тысяч рублей, а граждан, зарабатывающих в месяц меньше этой суммы, необходимо признать бедными. Об этом «Газете.Ru» заявил глава партии «Справедливая Россия – за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
Он указал, что в настоящее время Росстат использует для подсчётов «граница бедности» в 16 863 рубля, однако прожить на эти деньги нельзя, так как треть суммы уходит на оплату ЖКХ и проезда, а на еду остаётся «300 рублей в день».
«А если человеку понадобились лекарства или новая одежда, обувь — всё, кушать уже не надо? Это не граница бедности, а грань выживания — по ней невозможно оценивать реальные масштабы явления», - подчеркнул Миронов.
Депутат добавил, что «границу бедности» можно установить на уровне пяти тысяч рублей, а затем «радоваться ещё большему «снижению» бедности», но по факту это будет «то же самое очковтирательство».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние десять лет в среднем по России уровень бедности сократился с 11,3 до 7,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Никакой паники!»: В туриндустрии не верят, что Европа закроется для россиян
- Герой России назвал провокацией дроны в Польше
- Минобороны РФ заявило о готовности к консультациям с Польшей из-за беспилотников
- Бурматов призвал дать реальные сроки владельцам зоогостиницы DogTown
- В Госдуме призвали признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей
- Россиян без ОСАГО припугнули штрафами по 75 тысяч рублей за поездку
- Газовый баллон взорвался в квартире на востоке Москвы
- Пострадавший в драке со Смоловым заявил об отсутствии претензий к футболисту
- Джазмен Эйленкриг раскрыл секрет своей мотивации
- Трубач Эйленкриг захотел выступить вместе с Гергиевым и Бастой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru