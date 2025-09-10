Минобороны РФ заявило о готовности к консультациям с Польшей из-за беспилотников

Ночью 10 сентября российские войска нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Песков: ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях

Отмечается, что какие-либо объекты для поражения на территории Польши не планировались.

При этом в ведомстве указали, что максимальная дальность полёта использованных для удара российских беспилотников, якобы пересекших польскую границу, не превышает 700 км.

«Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши», - говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что блок проводит оценки заявлений Польши об инциденте с якобы российскими беспилотниками, сообщает RT.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаБеспилотникиМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры