Минобороны РФ заявило о готовности к консультациям с Польшей из-за беспилотников

Отмечается, что какие-либо объекты для поражения на территории Польши не планировались.

При этом в ведомстве указали, что максимальная дальность полёта использованных для удара российских беспилотников, якобы пересекших польскую границу, не превышает 700 км.

«Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши», - говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что блок проводит оценки заявлений Польши об инциденте с якобы российскими беспилотниками, сообщает RT.



