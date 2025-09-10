Минобороны РФ заявило о готовности к консультациям с Польшей из-за беспилотников
Ночью 10 сентября российские войска нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что какие-либо объекты для поражения на территории Польши не планировались.
При этом в ведомстве указали, что максимальная дальность полёта использованных для удара российских беспилотников, якобы пересекших польскую границу, не превышает 700 км.
«Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши», - говорится в сообщении.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что блок проводит оценки заявлений Польши об инциденте с якобы российскими беспилотниками, сообщает RT.
