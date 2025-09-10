Газовый баллон взорвался в квартире на востоке Москвы

Хлопок газового баллона, который использовался при приготовления пищи, произошёл в двухкомнатной квартире в жилом доме на улице Фортунатовская. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

В жилом доме на улице Стойкости в Петербурге произошел взрыв газа

Отмечается, что в результате пострадал мужчина, который был госпитализирован. Также произошло нарушение остекления балкона.

«Установление всех обстоятельств на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре», - говорится в сообщении.

Ранее в ЯНАО два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в одной из квартир жилого дома в Лабытнанги, сообщает RT.

