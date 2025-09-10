Газовый баллон взорвался в квартире на востоке Москвы
10 сентября 202514:57
Хлопок газового баллона, который использовался при приготовления пищи, произошёл в двухкомнатной квартире в жилом доме на улице Фортунатовская. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Отмечается, что в результате пострадал мужчина, который был госпитализирован. Также произошло нарушение остекления балкона.
«Установление всех обстоятельств на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре», - говорится в сообщении.
Ранее в ЯНАО два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в одной из квартир жилого дома в Лабытнанги, сообщает RT.
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
