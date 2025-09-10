«Мера пресечения тут на усмотрение суда. Видимо, они уверены, что владельцы не уедут за границу. Но это ничего не означает, потому есть уголовное дело и есть перспективы реального уголовного наказания. Поэтому я рассчитываю, что они не уйдут от ответственности. На мой взгляд, это совершено серьезное уголовное преступление. Это 100% часть 2 статьи 245 УК РФ ("Жесткое обращение с животными"). Потому что там группа лиц, предварительный сговор, большое количество животных. Это уже до 5 лет лишения свободы», - отметил он.

При этом депутат укорил и хозяев животных, которые бездумно отдавали питомцев в сомнительное место. По его словам, они также ответственны за произошедшее.

«А по поводу мошенничества, там все зависит от того, о чем они договаривались с владельцами этих животных. Опять же, были ли составлены какие-то договоры? Здесь вина лежит и на тех, кто бездумно отдавал своих животных в эту живодерню. Спрашивается, где они были до того, как поднялся шум вокруг всей этой безобразной истории? Главное, что в таком случае должен составляться договор об оказании услуг. Мошенничество тут будет тяжело доказуемо, потому что безграмотность тех, кто оставлял животных, налицо. Я вообще не могу понять, как фактически концлагерь мог существовать на протяжении длительного времени», - рассказал он.

Ранее ветеринарный врач, кинолог Владимир Уражевский заявил НСН, что, если нет свободного времени и средств на содержание и лечение питомца, лучше его не заводить.

