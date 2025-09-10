Бурматов призвал дать реальные сроки владельцам зоогостиницы DogTown

В истории с зоогостиницей DogTown виноваты и хозяева пострадавших животных, так как они совершенно бездумно отдавали питомцев непонятно куда, заявил НСН Владимир Бурматов.

Владельцам скандальной зоогостиницы DogTown, где мучили животных, грозит реальный срок, однако мошенничество здесь будет доказать тяжело. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Во вторник, 9 сентября, суд в подмосковном Чехове отпустил без меры пресечения владельцев скандальной зоогостиницы DogTown, которую прозвали «тюрьмой для собак». Следователи настаивали на домашнем аресте, однако суд оставил их ходатайство без рассмотрения. Ранее клиенты DogTown пожаловались на жестокое обращение с животными. Отмечается, что там также были питомцы певицы MONA и блогера Эльдара Джарахова. Бурматов заявил, что надеется на реальный срок для владельцев гостинцы.

«Мера пресечения тут на усмотрение суда. Видимо, они уверены, что владельцы не уедут за границу. Но это ничего не означает, потому есть уголовное дело и есть перспективы реального уголовного наказания. Поэтому я рассчитываю, что они не уйдут от ответственности. На мой взгляд, это совершено серьезное уголовное преступление. Это 100% часть 2 статьи 245 УК РФ ("Жесткое обращение с животными"). Потому что там группа лиц, предварительный сговор, большое количество животных. Это уже до 5 лет лишения свободы», - отметил он.

При этом депутат укорил и хозяев животных, которые бездумно отдавали питомцев в сомнительное место. По его словам, они также ответственны за произошедшее.

«А по поводу мошенничества, там все зависит от того, о чем они договаривались с владельцами этих животных. Опять же, были ли составлены какие-то договоры? Здесь вина лежит и на тех, кто бездумно отдавал своих животных в эту живодерню. Спрашивается, где они были до того, как поднялся шум вокруг всей этой безобразной истории? Главное, что в таком случае должен составляться договор об оказании услуг. Мошенничество тут будет тяжело доказуемо, потому что безграмотность тех, кто оставлял животных, налицо. Я вообще не могу понять, как фактически концлагерь мог существовать на протяжении длительного времени», - рассказал он.

Ранее ветеринарный врач, кинолог Владимир Уражевский заявил НСН, что, если нет свободного времени и средств на содержание и лечение питомца, лучше его не заводить.

