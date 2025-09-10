Обвинения польских властей, что их границу нарушили российские БПЛА – спланированная провокация, которая выгодна как Украине и НАТО, так и самой Польше. Об этом НСН рассказал герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны, атаковавшие территорию страны сегодня ночью, принадлежат российской стороне. Уточняется, что было сбито порядка 10 объектов, однако ни фотографий, ни видео пролета БПЛА в Сети нет. После инцидента власти Польши созвали экстренное совещание правительства и запросили консультаций с союзниками по НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ЕС и НАТО каждый день обвиняют РФ в провокации без каких-либо доказательств. Липовой объяснил, кто «атаковал» Польшу.