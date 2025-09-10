Герой России назвал провокацией дроны в Польше
Сергей Липовой заявил НСН, что Украине сейчас выгодно повысить напряжение между РФ, Белоруссией и НАТО, а Виктор Заварзин уверен, что БПЛА в Польше - следствие конфликта самой Варшавы с Киевом.
Обвинения польских властей, что их границу нарушили российские БПЛА – спланированная провокация, которая выгодна как Украине и НАТО, так и самой Польше. Об этом НСН рассказал герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны, атаковавшие территорию страны сегодня ночью, принадлежат российской стороне. Уточняется, что было сбито порядка 10 объектов, однако ни фотографий, ни видео пролета БПЛА в Сети нет. После инцидента власти Польши созвали экстренное совещание правительства и запросили консультаций с союзниками по НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ЕС и НАТО каждый день обвиняют РФ в провокации без каких-либо доказательств. Липовой объяснил, кто «атаковал» Польшу.
«Во-первых, эти обвинения носят провокационный характер. Во-вторых, в Польше буквально на днях должны начаться очередные учения войск НАТО. У наших границ сконцентрировано большое количество техники в полной боевой готовности. История возникновения войн показывает, что все большие и малые конфликты начинались с классических провокаций со стороны НАТО и США. Поэтому это могла быть спланированная провокация. Они могли быть запущены со стороны Украины для того, чтобы вызвать гнев натовского руководства и поднять градус напряжения между Россией, Белоруссией и НАТО. Тем более, что сейчас Польшу больше всего беспокоят ответные действия со стороны российско-белорусского союза, который с 12 сентября начнет учения на территории Белоруссии. Руководство НАТО, привыкшее к своей безнаказанности, сейчас увидело, что мы приняли адекватное решение и проводим свои учения. Украина же заинтересована во втягивании НАТО в конфликт», - рассказал он.
При этом Липовой напомнил историю взаимоотношений Польши с другими странами и то, что ее амбиции всегда ей выходили «боком».
«У Польши всегда были амбиции, и каждый век эти амбиции заканчивались для нее плачевно. Поэтому в данной ситуации Польша решила сыграть таким катализатором, миротворцем, предлагая свои услуги», - подчеркнул он.
В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил НСН, что информацию о российских беспилотниках надо тщательно проверить и указал, что, вероятно, произошла стычка между Польшей и Украиной.
«У нас такой информации нет. Ее надо проверять. Мы можем ударить только там, где это все переходит в Украину, а целей по Польше мы не ставим. Там еще сами поляки ругаются с украинцами. Они сейчас изыскивают все варианты, чтобы нас ущемить», - отметил он.
Днем 10 сентября Минобороны РФ заявило, что в ходе ночного удара по объектам на Западной Украине «объекты для поражения на территории Польши не планировались».
«Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БпЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши», - ответило российское ведомство обвинения из Варшавы. По сообщению Минобороны РФ, все цели удара достигнуты. Это предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.
В результате инцидента с беспилотниками в Польше несколько местных аэропортов, таких как «Жешув», «Люблин» и «Модлин» были закрыты. В Белоруссии также успели прокомментировать ситуацию. Начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко заявил, что Белоруссия предупредила Польшу и Литву о подлете неизвестных объектов к их границам в ходе «обмена информацией о воздушной и радиолокационной обстановке», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
