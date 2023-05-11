«Без мигрантов отрасль встанет»: Глава SuperJob объяснил дефицит строителей

«В прошлом году первый квартал был провальным из-за начала спецоперации. Работодатели просто не знали, к чему готовиться, поэтому вели себя не так активно. Если мы будем сравнивать не с прошлым годом, а с 2019, например, то мы никакого роста в разы не увидим. Но дефицит кадров существует во всех отраслях, включая строительную. Сейчас сезон, плюс огромное количество рабочей силы занято на восстановлении инфраструктуры на новых освобожденных территориях», - рассказал он.

Захаров отметил, что долгие годы отрасль делала ставку на дешевую рабочую силу, сегодня возможность привлечения мигрантов в большом количестве исчерпана.

«Без мигрантов отрасль встанет. Долгое время мы делали акцент на привлечение дешевого труда, а не на повышение производительности труда. Сегодня возможность привлечения дешевых мигрантов в большом количестве практически исчерпана, начинается дефицит. Этот путь был тупиковым, мы начинаем сталкиваться с проблемами», - заключил собеседник НСН.

Спрос на сотрудников старше 50 лет объясняется истощением кадрового ресурса и рынка труда. Об этом «Радиоточке НСН» заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

