«Без мигрантов отрасль встанет»: Глава SuperJob объяснил дефицит строителей
Алексей Захаров заявил, что отрасль делала ставку на дешевую рабочую силу, когда нужно было обратить внимание на производительность труда.
Дефицит кадров в строительной отрасли связан с занятостью работников на новых российских территориях, а также с исчерпанием ресурсов в рамках трудовой миграции, заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН.
В России взлетел спрос на строителей, инженеров и рабочие специальности на фоне активного освоения бюджетных средств на строительство дорог, сообщили аналитики «Авито Работы». В апреле 2023 года российские компании разместили в 2,8 раза больше вакансий для строителей, чем за такой же период прошлого года.
«В прошлом году первый квартал был провальным из-за начала спецоперации. Работодатели просто не знали, к чему готовиться, поэтому вели себя не так активно. Если мы будем сравнивать не с прошлым годом, а с 2019, например, то мы никакого роста в разы не увидим. Но дефицит кадров существует во всех отраслях, включая строительную. Сейчас сезон, плюс огромное количество рабочей силы занято на восстановлении инфраструктуры на новых освобожденных территориях», - рассказал он.
Захаров отметил, что долгие годы отрасль делала ставку на дешевую рабочую силу, сегодня возможность привлечения мигрантов в большом количестве исчерпана.
«Без мигрантов отрасль встанет. Долгое время мы делали акцент на привлечение дешевого труда, а не на повышение производительности труда. Сегодня возможность привлечения дешевых мигрантов в большом количестве практически исчерпана, начинается дефицит. Этот путь был тупиковым, мы начинаем сталкиваться с проблемами», - заключил собеседник НСН.
Спрос на сотрудников старше 50 лет объясняется истощением кадрового ресурса и рынка труда. Об этом «Радиоточке НСН» заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
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