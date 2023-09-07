Собянин: Полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости
Около 500 тысяч жителей Москвы с начала 2019 года нашли работу при поддержке службы занятости города, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что четыре года назад была проведена реформа службы занятости, был выбран индивидуальный подход, особое внимание уделяется людям старшего возраста, мамам с маленькими детьми и молодежи.
Сергей Собянин отметил, что ситуация стала меняться: 40% из числа трудоустроенных в 2023 году – молодые специалисты; каждый пятый соискатель, получивший работу через службу занятости, – старше 50 лет.
Глава города также отметил, что почти 70 тысяч москвичей прошли профориентацию и разработали карьерную стратегию с помощью службы занятости столицы. Как отметил градоначальник, такое тестирование полезно и начинающим, и опытным специалистам. Чаще всего за оценкой навыков обращаются горожане среднего возраста и молодежь, при этом возраст каждого пятого соискателя — более 50 лет. Для москвичей подготовлено свыше 200 инструментов оценки навыков. Тестирование доступно в центрах «Моя работа» и «Моя карьера», кроме того, наиболее популярные тесты можно пройти онлайн. Собянин подчеркнул, что сегодня каждый житель Москвы может найти новые возможности для профессионального роста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru