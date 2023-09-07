Собянин: Полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Около 500 тысяч жителей Москвы с начала 2019 года нашли работу при поддержке службы занятости города, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что четыре года назад была проведена реформа службы занятости, был выбран индивидуальный подход, особое внимание уделяется людям старшего возраста, мамам с маленькими детьми и молодежи.