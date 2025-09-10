Бывший губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, который обвиняется в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, заключил сделку со следствием. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе заседания в Мещанском суде Москвы экс-чиновник заявил, что признал свою вину и даёт признательные показания.
«Готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве», — сказал Смирнов.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что фигуранты дела о создании линии обороны в приграничных частях региона могли присвоить себе около 4,1 млрд рублей, сообщает «Свободная пресса».
