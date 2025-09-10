Бывший губернатор Курской области Смирнов заключил сделку со следствием

Новые остановки появились на четырех маршрутах трамвая в Москве после запуска первой в РФ линии без контактной сети Завершена реставрация здания Театр Олега Табакова на Чистых прудах Лекарства и медоборудование будут производить в районах Северный и Зюзино День открытых дверей пройдет в библиотеках Москвы 13 сентября «Ночь спорта» пройдет 20 сентября в Москве