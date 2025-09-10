«Игроков просто кинули!»: Кто вернет долги обанкротившегося ФК «Химки»
Ни один предприниматель не захочет выкупить футбольный клуб «Химки» с его долгами, тем более, что это команда не настолько высокого уровня, чтобы в своем положении быть кому-то интересной, сказал НСН Роберт Воскеричян.
Ни игроки обанкротившегося футбольного «Химки», ни спортивный центр в Новогорске, ни страховые компании, скорее всего, не получат свои деньги обратно, поскольку у клуба нет никакого имущества, а инвестор потерял интерес к команде, заявил НСН автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян.
Футбольный клуб «Химки» официально признан банкротом, решение вынес Арбитражный суд Москвы. Команда перестала существовать и вести деятельность фактически с 18 июня. Клуб задолжал налоговой почти 450 млн рублей. Кроме того, у клуба частично остались долги перед игроками, страховыми компаниями, спортивным центром в Новогорске и рядом других компаний. Общая сумма долгов клуба — около 500 млн рублей. По мнению Воскеричяна, долги клуба возвращать некому.
«У меня такое ощущение, что это “кидок” в стиле 1990-х годов. Игроков просто кинули, не заплатили им, и все. С клуба взять нечего — стадион “Арена Химки”, по-моему, принадлежит Московской области, фактическими хозяевами клуба были власти, дистанцировавшиеся от ситуации, номинальными хозяевами — кто-то другой. Инвестор клуба, предприниматель Туфан Садыгов якобы купил турецкий клуб “Серик Беледиеспор”, который сейчас тренирует Сергей Юран. Статус инвестора клуба вообще очень интересный — он не предполагает никаких обязательств. Судя по всему, никто никаких денег не получит. А если власть объяснит тем людям, которые грели руки вокруг “Химок”, что их ждут совсем не радужные перспективы, может, и найдутся деньги», — сказал Воскеричян.
Собеседник НСН также усомнился в том, что найдутся желающие выкупить «Химки» с долгами.
«Зачем выкупать клуб с долгами? Если у человека есть деньги, он может свой клуб чистым провести через все лиги, а если есть миллиард-полтора в год на то, чтобы играть в премьер-лиге, то можно оказаться и в премьер-лиге. А чужие долги разгребать смысла нет. Богатые люди знают, как зарабатываются деньги и как их потратить. Бизнесмены бывают разными людьми, но дураков среди них точно нет. Никто не будет брать на себя чужие грехи и долги, тем более, что “Химки” никому не интересен в этом плане, уровень не тот», — подытожил он.
Ранее член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков заявил, что Российской премьер-лиге (РПЛ) следует внедрить бизнес-стандарты управления клубами, иначе печальную судьбу подмосковных «Химок» могут повторить другие команды.
