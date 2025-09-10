Песков: Страны, желающие отправить на Украину войска, не понимают последствий

Страны, желающие отправить свои войска на Украину, не понимают или не хотят понимать страшных последствий таких действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Япония не собирается направлять военных на Украину после перемирия

По его словам, кроме государств из «коалиции желающих», «занимающих такую оголтелую позицию», есть страны, отказавшиеся «принимать в этом участие».

«Они гораздо лучше понимают реальность», — заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что любые иностранные войска после появления на украинской территории станут законными целями для российской армии, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
