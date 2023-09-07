«На вес золота!»: Компании не рискуют задерживать зарплату из-за дефицита кадров

Екатерина Самраилова заявила в эфире НСН, что работодатели понимают, что не смогут найти замену сотруднику в случае его увольнения. Серьезный дефицит кадров наблюдается во многих сферах, включая логистику и ЖКХ.

Работодатель сегодня «бережнее» относится к сотрудникам – зарплата выплачивается без задержек и держится на уровне, заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с НСН. Она отметила, что в экономике продолжается тенденция на дефицит кадров.

Число работников средних и крупных предприятий, которые столкнулись с задержками зарплаты, сократилось с 2,5 млн в 2005 году до 10 тыс. в 2023, пишут «Известия» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. Отмечается, что в 2022 году, несмотря на экономические шоки, в стране обострился дефицит кадров, поэтому зарплаты не только не задерживали, но и поднимали. Самраилова отметила, что ситуация налаживается и в малом бизнесе.

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«В малом бизнесе такая же ситуация с задержками. Люди более мобильны, у многих временные договоры, у руководителей есть представление, что найти замену сотруднику очень сложно, заработная плата выплачивается. Люди ищут больше стабильности. Задержка зарплаты карается колоссальными штрафами для работодателя. Трудовая комиссия этот вопрос решает. Но я не думаю, что люди хотят этим заниматься, нет такой гражданской позиции», - рассказала она.

По ее словам, такая тенденция связана с дефицитом кадров, найти хороших специалистов сегодня бывает очень сложно.

«В России сегодня продолжается тенденция на дефицит специалистов, включая рабочие профессии. Не хватает водителей – в логистике, в общественном транспорте, в малом бизнесе. Не хватает электросварщиков, электриков, специалистов в области ЖКХ, на вес золота. Даже сегодня с очень низкими баллами по ЕГЭ принимают, это такая социальная напряженность, молодежь на эти специальности не хочет идти», - заключила собеседница НСН.

Ранее в сервисе «Авито Работа» заявили «Радиоточке НСН», что Свердловская область лидирует по количеству предложений о работе, а также рассказали о топ-регионах, в которых больше всего выросли зарплаты в первые шесть месяцев 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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