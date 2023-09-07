«На вес золота!»: Компании не рискуют задерживать зарплату из-за дефицита кадров
Екатерина Самраилова заявила в эфире НСН, что работодатели понимают, что не смогут найти замену сотруднику в случае его увольнения. Серьезный дефицит кадров наблюдается во многих сферах, включая логистику и ЖКХ.
Работодатель сегодня «бережнее» относится к сотрудникам – зарплата выплачивается без задержек и держится на уровне, заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с НСН. Она отметила, что в экономике продолжается тенденция на дефицит кадров.
Число работников средних и крупных предприятий, которые столкнулись с задержками зарплаты, сократилось с 2,5 млн в 2005 году до 10 тыс. в 2023, пишут «Известия» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. Отмечается, что в 2022 году, несмотря на экономические шоки, в стране обострился дефицит кадров, поэтому зарплаты не только не задерживали, но и поднимали. Самраилова отметила, что ситуация налаживается и в малом бизнесе.
«В малом бизнесе такая же ситуация с задержками. Люди более мобильны, у многих временные договоры, у руководителей есть представление, что найти замену сотруднику очень сложно, заработная плата выплачивается. Люди ищут больше стабильности. Задержка зарплаты карается колоссальными штрафами для работодателя. Трудовая комиссия этот вопрос решает. Но я не думаю, что люди хотят этим заниматься, нет такой гражданской позиции», - рассказала она.
По ее словам, такая тенденция связана с дефицитом кадров, найти хороших специалистов сегодня бывает очень сложно.
«В России сегодня продолжается тенденция на дефицит специалистов, включая рабочие профессии. Не хватает водителей – в логистике, в общественном транспорте, в малом бизнесе. Не хватает электросварщиков, электриков, специалистов в области ЖКХ, на вес золота. Даже сегодня с очень низкими баллами по ЕГЭ принимают, это такая социальная напряженность, молодежь на эти специальности не хочет идти», - заключила собеседница НСН.
Ранее в сервисе «Авито Работа» заявили «Радиоточке НСН», что Свердловская область лидирует по количеству предложений о работе, а также рассказали о топ-регионах, в которых больше всего выросли зарплаты в первые шесть месяцев 2023 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры предложило отказаться от лицензий на пейджинговую связь
- В Ленинградской области фура протаранила велосипедистов
- Росавиация взяла на контроль ситуацию с полетами из Египта в Москву
- Столтенберг: НАТО не считает обломки дрона в Румынии следствием атаки России
- Алексей Янин по-прежнему остается в реанимации в тяжелом состоянии
- Балицкий сообщил, что ВСУ за ночь потеряли около ста человек в районе Работина
- Впавшая в кому после купания в Сочи девочка умерла
- Пашинян: Азербайджан накапливает войска у Армении и Нагорного Карабаха
- Экс-премьер Украины Азаров: К концу года потери ВСУ превысят полмиллиона человек
- BI: Российские бойцы стали эффективнее глушить дроны ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru