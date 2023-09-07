«На вес золота!»: Компании не рискуют задерживать зарплату из-за дефицита кадров

«В малом бизнесе такая же ситуация с задержками. Люди более мобильны, у многих временные договоры, у руководителей есть представление, что найти замену сотруднику очень сложно, заработная плата выплачивается. Люди ищут больше стабильности. Задержка зарплаты карается колоссальными штрафами для работодателя. Трудовая комиссия этот вопрос решает. Но я не думаю, что люди хотят этим заниматься, нет такой гражданской позиции», - рассказала она.

По ее словам, такая тенденция связана с дефицитом кадров, найти хороших специалистов сегодня бывает очень сложно.

«В России сегодня продолжается тенденция на дефицит специалистов, включая рабочие профессии. Не хватает водителей – в логистике, в общественном транспорте, в малом бизнесе. Не хватает электросварщиков, электриков, специалистов в области ЖКХ, на вес золота. Даже сегодня с очень низкими баллами по ЕГЭ принимают, это такая социальная напряженность, молодежь на эти специальности не хочет идти», - заключила собеседница НСН.

Ранее в сервисе «Авито Работа» заявили «Радиоточке НСН», что Свердловская область лидирует по количеству предложений о работе, а также рассказали о топ-регионах, в которых больше всего выросли зарплаты в первые шесть месяцев 2023 года.